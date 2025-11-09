به گزارش خبرنگار مهر، علی بنایی در صد و پانزدهمین نشست شرح مثنوی مولانا که بعداز ظهر یکشنبه با حضور جمعی از استادان، شاعران و علاقه‌مندان ادبیات فارسی در دانشگاه طلوع مهر برگزار شد، با قدردانی از شکل‌گیری این محفل فرهنگی گفت: استمرار نشست‌های ادبی در قم مایه خرسندی است؛ نشست‌هایی که در سایه تلاش استادان این حوزه و همراهی فرهیختگان، توانسته است جایگاهی اثرگذار در ترویج معارف ادبی پیدا کند.

وی با بیان اینکه بیش از یک‌صد جلسه شرح آثار ادبی در این مجموعه برگزار شده است افزود: این نشست‌ها نه‌تنها بستری برای بررسی علمی شاهکارهای ادبی همچون مثنوی، سعدی‌خوانی، حافظ و شاهنامه فراهم کرده، بلکه موجب شکوفایی ذوق و استعداد علاقه‌مندان در سرایش شعر و نگارش ادبی نیز شده است.

رئیس دانشگاه طلوع مهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش استادان حاضر در این محافل گفت: حضور این اساتید موجب شده فضای تعامل سازنده میان استاد و شاگرد برقرار شود و آثار شرکت‌کنندگان با دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که موجب ارتقای سطح محافل ادبی دانشگاه شده است.

وی با تقدیر از استقبال دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه فرهنگ افزود: مشارکت فعال دانشجویان در این جلسات نشان می‌دهد که فضای علمی پویا و مؤثر در دانشگاه شکل گرفته است و همین همراهی موجب تقویت انگیزه استادان برای تداوم این مسیر شده است.

بنایی با تأکید بر اهمیت پاسداشت زبان فارسی تصریح کرد: زبان فارسی میراث سترگ تمدن ایرانی اسلامی است و نسل امروز باید با آثار فاخر این گنجینه آشنا شود تا در انتقال آن به نسل‌های بعدی نقش‌آفرینی کند و متأسفانه گاهی شاهد کم‌توجهی نسبت به ورود واژگان بیگانه هستیم، در حالی‌که بسیاری از ملت‌ها با حساسیت ویژه‌ای از زبان خود پاسداری می‌کنند.

وی با اشاره به نقش اهل قلم در تقویت امید اجتماعی گفت: تولید محتوا در حوزه فرهنگ می‌تواند زمینه‌ساز رشد و نشاط اجتماعی باشد. در دوره جنگ تحمیلی نیز دانشگاه طلوع مهر با تشکیل قرارگاه فرهنگی از اهل قلم دعوت کرد تا آثار خود را برای تقویت روحیه جامعه منتشر کنند و همین اقدام سبب شد گروهی قابل توجه از علاقه‌مندان برای نخستین‌بار قلم به دست بگیرند و آثار ارزشمندی تولید کنند.

رئیس کانون نویسندگان قم با مروری بر سوابق فعالیت‌های این مجموعه افزود: فعالیت‌های کانون از سال ۱۳۷۷ آغاز شده و دوره‌های متعددی در زمینه نویسندگی، داستان‌نویسی، ویراستاری و مهارت‌های ادبی برگزار کرده است و تجربه نشان داده قم ظرفیت فرهنگی عظیمی در زمینه ادبیات دارد و می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، استعدادهای بسیاری را در حوزه‌های نویسندگی، ترجمه و شعر شناسایی و پرورش داد.

وی در ادامه بر لزوم نظم در برگزاری نشست‌های ادبی تأکید کرد و گفت: برای حفظ انسجام جلسات لازم است علاقه‌مندان به شعرخوانی پیش از جلسه هماهنگی لازم را انجام دهند و همچنین اولویت با آثاری است که توسط شرکت‌کنندگان سروده شده باشد تا امکان نقد و بررسی مؤثر فراهم شود.

بنایی در بخشی دیگر به بازدید اخیر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این دانشگاه اشاره کرد و افزود: در این نشست گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه در حوزه اتاق فکر توسعه استان قم، کانون نویسندگان و برنامه‌های مرتبط با شب‌های ادبی ارائه شد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با قدردانی از این اقدامات، خواستار ارائه طرح اجرایی این فعالیت‌ها برای الگوسازی در دیگر دانشگاه‌های کشور شد.