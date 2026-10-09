صادق یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه‌های غربالگری و مراقبت با هدف شناسایی افراد در معرض خطر بیماری‌های غیرواگیر خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۱۳ هزار نفر در این شهرستان تحت پوشش برنامه خطرسنجی قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر، پیگیری وضعیت بیماران و ارائه خدمات مراقبتی مستمر، از اقدامات مهم نظام بهداشت و درمان برای پیشگیری از عوارض بیماری‌های مزمن و ارتقای سلامت جامعه است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سیب، در ۶ ماه نخست امسال ۱۳ هزار و ۳۶۷ نفر در شهرستان بیجار از خدمات خطرسنجی بهره‌مند شدند که معادل ۲۳.۵ درصد جمعیت هدف این برنامه است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیجار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل فشارخون بالا بیان کرد: در این مدت، ۷ هزار و ۵۲۵ بیمار مبتلا به فشارخون بالا شناسایی شدند و در مجموع ۱۲ هزار و ۹۴۶ مورد خدمت مراقبتی برای این گروه به ثبت رسید که معادل ۲۸.۷ درصد گزارش شده است.

یوسفی با تأکید بر اهمیت تداوم مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر خاطرنشان کرد: تشخیص به‌موقع، پیگیری منظم وضعیت بیماران و پایبندی به توصیه‌های مراقبتی می‌تواند در کنترل بیماری و کاهش خطر بروز عوارض مؤثر باشد.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های پیشگیری و مراقبت در مراکز بهداشتی با هدف افزایش آگاهی عمومی، شناسایی افراد در معرض خطر و بهبود وضعیت سلامت جمعیت تحت پوشش دنبال می‌شود.