بارانی: دولت به فکر حفظ ذخایر ارزی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه رودان با اشاره به افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر تورم و معیشت مردم، اظهار کرد: دولت برای کنترل قیمت دلار تصمیم گرفته است مقدار زیادی ارز وارد بازار کند. بر اساس این طرح در مرحله نخست یک میلیارد دلار و در مرحله دوم نیز همین میزان در مجموع ۲ میلیارد دلار به افراد بالای ۱۸ سال دارای کد ملی و تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر نفر عرضه می‌شود.

وی افزود: هدف تیم اقتصادی دولت از این طرح افزایش عرضه ارز در بازار کاهش تقاضا و مدیریت قیمت دلار و بازار غیررسمی است، اما مشکل اینجاست که بسیاری از افرادی که در این طرح‌ها دلار خریداری می‌کنند، واقعاً به ارز نیاز ندارند، بلکه از ترس گرانی و بی‌ارزش شدن پول خود اقدام به خرید دلار می‌کنند.

امام جمعه رودان با بیان اینکه این نوع تقاضا پایان‌پذیر نیست، تصریح کرد: دولت تا چه زمانی می‌تواند ارز کشور را وارد بازار کند، در شرایط تحریم و جنگ، ذخایر بانک مرکزی محدود است و نمی‌تواند برای همیشه پاسخگوی چنین تقاضایی باشد از این رو دولت باید به فکر حفظ ذخایر ارزی کشور باشد.

بارانی، ادامه داد: فروش ارز از ۱۱ مهر آغاز شد و تا ۱۴ مهر قیمت دلار برای مدتی کاهش یافت، اما دوباره به کانال ۲۶۹ هزار تومان بازگشت. دولت ارز را حدود ۱۰ هزار تومان ارزان‌تر عرضه می‌کرد، اما این اقدام نتوانست انتظارات مردم را تغییر دهد و قیمت دلار مجدداً افزایش یافت.

وی با هشدار درباره کاهش ذخایر ارزی کشور، گفت: اگر ذخایر محدود ارزی برای افرادی صرف شود که صرفاً از ترس کاهش ارزش پول خود دلار می‌خرند، ممکن است منابع کافی برای واردات ضروری مانند دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهاده‌های دامی باقی نماند.

امام جمعه رودان با اشاره به اینکه ارز عرضه‌شده متعلق به همه مردم است، اظهار کرد: این منابع ذخایر ملی و متعلق به ملت است، نه صرفاً خریدارانی که توانایی خرید ارز دارند. باید برای روزهای سخت و نیازهای آینده کشور نیز ذخایر کافی وجود داشته باشد.

بارانی، افزود: همه مردم توانایی خرید ۱۰ هزار دلار را ندارند و تنها گروهی از جامعه که از توان مالی بیشتری برخوردارند، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که منابع متعلق به عموم مردم در اختیار گروهی خاص قرار گیرد.

وی با اشاره به سقف ۱۰ هزار دلاری خرید ارز برای هر نفر، بیان کرد: این میزان بسیار بیشتر از نیاز بسیاری از مسافران یا بیمارانی است که برای درمان به ارز نیاز دارند. بنابراین باید مشخص شود که این سیاست تا چه اندازه با نیازهای واقعی مردم و عدالت اقتصادی سازگار است.

امام جمعه رودان، تأکید کرد: مداخله در بازار ارز لزوماً اقدام نادرستی نیست، اما باید هدفمند، محدود و شفاف باشد. اگر صرفاً دلار بفروشیم و انتظارات مردم را تغییر ندهیم، ذخایر کشور از بین می‌رود، درحالی‌که مشکل اصلی بازار نیز حل نخواهد شد.

انتقاد از نقش امارات در تحولات منطقه

بارانی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از اقدامات امارات در تحولات منطقه، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات امارات و همکاری این کشور با رژیم صهیونیستی موجب شده است عنوان «اسرائیل دوم» که پیش‌تر درباره یونان مطرح می‌شد، درباره امارات نیز به کار گرفته شود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری صهیونیست‌ها در امارات و حمایت این کشور از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، افزود: از یمن تا ایران هرجا پای اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا در میان بوده امارات یا از این اقدامات حمایت کرده یا در آن‌ها مشارکت داشته است.

امام جمعه رودان با اشاره به انتشار خبر سفر مخفیانه یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی به امارات، گفت: آمریکایی‌ها در این جنگ با دشواری مواجه شده‌اند و به دنبال راهی برای خروج از آن هستند. آنان تصور نمی‌کردند با چنین مقاومتی از سوی ملت و نیروهای مسلح ایران روبه‌رو شوند.

بارانی با اشاره به تهدیدهای اخیر فرمانده قرارگاه خاتم درباره تأسیسات اتمی منطقه، اظهار کرد: این تهدیدها آمریکا را در موقعیت دشواری قرار داده است. آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند که با وارد کردن ضربه‌ای به ایران راهی برای خروج از جنگ پیدا کنند.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی نیز در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل ائتلافی منطقه‌ای است تا در صورت خروج آمریکا، کشورهای دیگری را برای حمایت از خود وارد میدان کند. امارات می‌تواند در این طرح نقش محوری داشته باشد.

امام جمعه رودان با اشاره به فشارها بر عراق برای تغییر نقش این کشور در تحولات منطقه، گفت: رفت‌وآمدها و تحرکات منطقه‌ای در حال افزایش است اما کشورهای منطقه باید قدرت جمهوری اسلامی ایران و توانمندی‌های نیروهای مسلح کشور را در نظر بگیرند.

تأکید بر توانمندی متخصصان ایرانی

بارانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی متخصصان ایرانی در حوزه دفاعی، اظهار کرد: ملت ایران در عرصه‌های مختلف از جمله در میان زنان متخصص و مردان غیور ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که در شرایط دشوار خود را نشان داده است.

وی با اشاره به روایت‌هایی درباره فعالیت یک بانوی متخصص در خط تولید پهپاد پس از شهادت همسرش و همچنین خاطره‌ای از شهید تهرانی‌مقدم درباره انتخاب مسیر خوداتکایی در صنعت موشکی، افزود: شهید تهرانی‌مقدم نیروها را در برابر دو راه قرار داده بود، تسلیم شدن در برابر تحقیر بیگانگان یا تکیه بر توان داخلی و آغاز حرکت با اتکا به خود. متخصصان ایرانی مسیر دوم را انتخاب کردند و امروز نتایج آن قابل مشاهده است.

امام جمعه رودان، تأکید کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح اجازه نخواهند داد شرارت‌های بیشتر در منطقه ادامه پیدا کند و هرگونه ادعا درباره جزایر ایرانی نیز با واکنش ملت ایران روبه‌رو خواهد شد.

گرامیداشت هفته دامپزشکی و هفته فراجا

بارانی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به هفته دامپزشکی از اقدامات رئیس و کارکنان دامپزشکی شهرستان رودان در حوزه سلامت عمومی قدردانی کرد و گفت: دامپزشکی یکی از مجموعه‌های مهم اما کمتر شناخته‌شده در تأمین سلامت عمومی است و تلاش‌های این مجموعه در شهرستان قابل تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته فراجا از مجاهدت‌های نیروهای انتظامی در دوران جنگ و تلاش آنان برای جلوگیری از اختلال در امور مردم قدردانی کرد و افزود: شکر عملی این رضایتمندی، خدمت صادقانه‌تر و خالصانه‌تر به مردم است.

امام جمعه رودان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا، تصریح کرد: حملات و توطئه‌های دشمنان نتیجه مجاهدت نیروهای انتظامی و امنیتی است و تلاش این نیروها برای حفظ امنیت کشور باید مورد توجه قرار گیرد.