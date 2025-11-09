به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در دیدار رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و هئیت همراه که امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در محل دفتر مدیریت حوزه برگزار شد، با اشاره به ابعاد گسترده پدیده مهاجرت اظهار کرد: مقوله مهاجرت علاوه بر جنبه‌های اخلاقی و انسانی، دارای ابعاد ملی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و دولت و مجلس باید مجموعه این موارد را به‌صورت جامع و منسجم مورد توجه قرار دهند.

مدیر حوزه‌های علمیه تصریح کرد: در این موضوعات پیچیده، باید وجهه ایران و انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی لحاظ شود. هر اقدامی باید با خرد جمعی، عزم ملی و نگاه اخلاقی همراه باشد تا شأن و جایگاه ایران اسلامی در سطح جهان حفظ شود.

آیت الله اعرافی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، ادامه داد: همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی، وزن فکری و معنوی ایران در معادلات جهانی افزایش یافت، در موضوع مهاجرین نیز باید کیفیت تصمیمات ما متناسب با جایگاه فرهنگی، اقتصادی و انقلابی کشور باشد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تأکید کرد: باید تدابیر مهمی اتخاذ شود تا اتباع مجاز بتوانند به درستی با جامعه ما پیوند بخورند و ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی ایجاد نشود. لازم است دستگاه‌های فرهنگی و دینی برای این موضوع برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

عضو فقهای شورای نگهبان، با اشاره به ضرورت توجه به نخبگان مهاجر گفت: این کار، دشوار و پیچیده است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد. باید نخبگان و چهره‌های برجسته در میان مهاجران شناسایی و حمایت شوند تا در مسیر درست ماندگار شوند.

آیت‌الله اعرافی افزود: نسل‌های جدید مهاجران که با نگاه انقلاب اسلامی تربیت شده‌اند لازم است برنامه‌های طراحی شود تا هویت دینی و اخلاقی آن‌ها حفظ شود و بتوانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تأکید کرد: نهادهای علمی و فرهنگی باید در سامان‌دهی مسائل مهاجرین نقش فعال داشته باشند و با یکدیگر هماهنگ عمل کنند. حوزه‌های علمیه می‌توانند محور هم‌افزایی فکری و فرهنگی باشند و با برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت‌های موجود را به شکل مؤثر به کار گیرند.

وی افزود: هر تصمیم و اقدام در حوزه مهاجرین با نگاه وحدت‌آفرین و همگرایانه باشد تا انسجام اجتماعی و وحدت ملی تقویت شود. هدف این است که مهاجرت به فرصتی برای پیشرفت، همبستگی و ارتقای ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی تبدیل شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر اهمیت نگاه انقلابی و مذهبی در مدیریت پدیده مهاجرت گفت: بیش از سی سال است که بر نگاه تقریبی و انقلابی تأکید دارم و معتقدم باید وحدت و انسجام مذهبی را در کنار توجه دقیق به مسائل اجتماعی و فرهنگی حفظ کنیم.

آیت الله اعرافی افزود: مقوله مهاجرین نیازمند راهبری ویژه است و در خصوص شهر قم، حساسیت و ضرورت بیشتری دارد. باید با برنامه‌ریزی منسجم و مدیریت فرهنگی دقیق، زمینه‌های همگرایی، حفظ هویت و تقویت انسجام اجتماعی و مذهبی مهاجرین فراهم شود.