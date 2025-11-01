سردار رضایی: آمار ازدواج و فرزندآوری میان کارکنان سپاه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح شنبه در مراسم آیین وصال ویژه ازدواج سربازان ولایت که در سنندج برگزار شد، با تبریک به ۲۱۵ زوج جوان که در این مراسم به عقد هم درآمدند، گفت: این جشن، فرصت خوبی است تا جوانان عزیز ما با حمایت‌های معنوی و مادی وارد مسیر زندگی مشترک شوند و خداوند را شاکریم که در این مسیر، تلاش‌های زیادی برای تسهیل ازدواج آسان جوانان انجام گرفته است.

وی در ادامه از اهدای بن خرید کالا به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به زوج‌ها، تهیه و توزیع جهیزیه برای سربازان شاهد و همچنین کمک به فرزندآوری در خانواده‌های کارکنان سپاه بیت‌المقدس خبر داد.

افزایش ۱۵ درصدی آمار ازدواج و فرزندآوری در سپاه بیت‌المقدس

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به رشد آمار ازدواج و فرزندآوری در میان سربازان و کارکنان سپاه، گفت: خوشبختانه در سال جاری نسبت به سال قبل، شاهد افزایش ۱۵ درصدی در آمار ازدواج و فرزندآوری کارکنان وظیفه و پایور بوده‌ایم و این موفقیت‌ها به دلیل حمایت‌های مستمر و تلاش‌های عزیزان ما در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد برکت و دیگر نهادها به دست آمده است.

وی همچنین با اشاره به سیاست کلی نظام در زمینه افزایش جمعیت، تصریح کرد: هدف ما کمک به تحقق اهداف جمعیتی و تشویق به ازدواج و فرزندآوری بیشتر است.

توصیه‌های اخلاقی فرمانده سپاه به زوج‌های جوان

سردار رضایی در بخشی از سخنان خود به زوج‌های جوان توصیه‌هایی برای موفقیت در زندگی مشترک داشت و گفت: اولین نکته‌ای که می‌خواهم به شما بگویم این است که نیت ازدواجتان برای رضای خدا باشد و هر کاری که برای خداوند انجام شود، قطعاً برکت خواهد داشت.

وی همچنین به اخلاق نیکو، صبر و گذشت در زندگی مشترک اشاره کرد و افزود: زندگی مشترک بدون چالش نیست، اما با صبر و گذشت می‌توان مشکلات را پشت سر گذاشت و مشورت و همفکری در خانواده‌ها، به ویژه بین زوج‌ها، به دوام زندگی کمک می‌کند.

سردار رضایی به تأسیس به قرآن و نماز در خانواده‌ها نیز اشاره کرد و گفت: خانواده‌ای که در آن قرآن خوانده می‌شود و نماز اقامه می‌شود، قطعاً مورد لطف الهی قرار خواهد گرفت."

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت دعا و استغاثه در زندگی، به روایات اهل بیت (ع) و توصیه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: هر جایی که انسان به درگاه خداوند دعا کند و از او استغاثه کند، قطعاً خداوند هزاران فرشته را برای کمک به او می‌فرستد و این یک راهکار مؤثر در زندگی است که نباید فراموش شود.

سردار رضایی همچنین به توکل بر خداوند به عنوان یکی از ارکان موفقیت در زندگی اشاره کرد و افزود: توکل بر خداوند، برکت و روزی را از مسیرهایی که انسان حتی نمی‌تواند تصور کند، برای او به ارمغان می‌آورد.