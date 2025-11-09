به گزارش خبرگزاری مهر، طرح هادی و آسفالت ریزی معابر ۱۲ روستا در قالب ۲۱ پروژه عصر یکشنبه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، فرماندار، امام جمعه، علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و و شورای تأمین شهرستان به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در این آئین گفت: ۲۱ پروژه اجرای طرح هادی شهرستان باروق با هزینه کرد ۲۴۰ میلیارد ریال صورت گرفته است تا میانگین اجرای طرح هادی از ۶۱ درصد به ۷۲ درصد ارتقا یابد.

مقدم اظهار کرد: امروز همزمان با افتتاح اجرای طرح هادی روستای یلکلو، طرح هادی روستاهای آغ بلاغ، قشلاق نوروزلو، زارنجی، ینگیجه، تک آغاج، گل سلیمان آباد، علی بلاغی، علیار کندی، ملحملو، مسجد و نوروزلو هم به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به نحوه اجرای طرح هادی گفت: اجرای شبکه دفع آب‌های سطحی به طول ۹۵۰ متر طول، سنگ فرش و پیاده‌رو سازی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع، زیرسازی و آسفالت ریزی با استفاده از قیر یارانه‌ای، کانال سنگی در اندازه ۲۵۰ متر طول، دیوار سنگی در اندازه ۳۵۰ مترمکعب و ساماندهی فضای سبز و محوطه مسجد صرفاً مربوط به روستای یلکلو است.

مقدم با اشاره به احداث همزمان ۱۴۲ واحد مسکن روستایی جدید در این شهرستان گفت: ۱۴۲ واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شده نیز با هزینه کرد ۵۶۸ میلیارد ریال امروز افتتاح می‌شود.