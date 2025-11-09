عتباتی: ۵ هزار اختلاف خانوادگی در آذربایجان غربی سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر یکشنبه در همایش گرامیداشت بیست و چهارمین سالگرد تشکیل شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: نگاه ما به صلح و سازش، نگاه دینی و اعتقادی است و باید با این نگاه به موضوعات ورود کنید و در مسیر فصل خصومت و صلح و سازش به معنای واقعی قدم بردارید.

وی با اشاره به سازش ۴۷ درصدی پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف و سازش ۱۲ فقره پرونده قصاص طی این مدت با تلاش شوراهای حل اختلاف، هسته‌های جهادی بخشایش، صلح یاران و میانجی گران به اهمیت و ارزش تلاش در مسیر صلح و سازش و قلع ماده نزاع به معنای واقعی تاکید نمود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در ۷ ماهه اول سال جاری بیش از ۵ هزار اختلاف خانوادگی در شوراهای حل اختلاف منجر به سازش شده که موضوع نزدیک به ۱۵۰۰ فقره از این پرونده‌ها طلاق بوده و این عملکرد نیز نشان از تأثیر شوراهای حل اختلاف در تحکیم بنیاد خانواده است.

وی همچنین به آزادی ۷۵۹ زندانی در هفت ماهه اول سال با میانجی گری شوراهای حل اختلاف نیز پرداخت و این امر را به عنوان یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با رویکرد صلح و سازش دانست.

اجرای پویش به احترام حضرت فاطمه زهرا (س) می بخشم

عتباتی به برگزاری پویش‌های صلح و سازش از جمله پویش به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم، پویش به احترام حضرت زینب می‌بخشم و پویش به حرمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌بخشم که به ابتکار استان از چند سال قبل آغاز و به کل کشور تسری یافته و آثار و برکات زیاد آن پرداخت و خواستار اهتمام ویژه برای استفاده از این ظرفیت معنوی در امر اصلاح ذات البین شد.

وی به استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله ائمه جمعه و جماعت، روحانیون، متنفذین، ریش سفیدان در امر صلح و سازش و هم اندیشی با اصناف در حل غیر قضائی موضوعات اختلافی در صنوف مختلف تاکید نمود.

عتباتی با اشاره به اینکه اعضای شورای حل اختلاف به عنوان منادیان صلح و سازش و پرچمداران فرهنگ گذشت در تعمیق فرهنگ سازش و ایثار نقش مهمی دارند ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضای شوراهای حل اختلاف به سهمیه خوب استان در آزمون استخدامی پیش روی محاکم صلح که با تلاش مجموعه مدیریت دادگستری استان اخذ شده اشاره و خواستار تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف برای آمادگی شرکت در این آزمون به منظور تبدیل وضعیت کاری آنان شد.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان در خصوص صلح و سازش گفت: صلح و سازش چه از نظر فقهی، اخلاقی و اجتماعی جز آموزه‌های دینی هستند و جامعه امروز نیاز به این سنت حسنه دارد.

در ادامه از زحمات اکبر اسدی معاون سابق رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در شورای حل اختلاف تقدیر به عمل آمد و در پایان همایش مسابقه‌ای فرهنگی برگزار و به ۲۰ نفر هدایایی به قید قرعه ارائه شد.