همایش آزمایشگاه در لنگرود برگزار شد

محمد علی خداجو مدیر اداره آموزش و پرورش لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت روز آزمایشگاه، همایش و نمایشگاه آزمایشگاهی در دبیرستان فرزانگان شهرستان لنگرود با حضور دانش‌آموزان و معلمان برگزار شد.

وی افزود: این نمایشگاه در سه بخش فیزیک، شیمی و زیست شناسی برپا شد و شامل فعالیت‌هایی از جمله آزمایش گروه خونی، تشریح قلب، تشخیص چشم و سایر آزمایش‌های علمی بود.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود گفت: این تجربه کار گروهی و تعامل دانش‌آموزان در راستای اجرای ساعت‌های تربیتی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی آنان با علوم و آماده‌سازی آنها برای زندگی آینده است.

وی افزود: هم‌اکنون شهرستان لنگرود با پوشش ۱۰۰ درصدی ۱۷ هزار دانش‌آموز در قالب ۱۳۸ مدرسه، آماده بهره‌برداری از امکانات آموزشی است.

رئیس آموزش و پرورش لنگرود به بازسازی و احداث مدارس در این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: هفته‌های اخیر هنرستان آیت‌الله طلوعی با اعتبار خیری ۱۰ میلیارد تومان بازسازی شده و همچنین مدرسه متوسطه اول شهدای چالکی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان، که سهم خیر ۳ میلیارد و نیم بوده، آماده افتتاح است و طی هفته‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

خداجو درباره برنامه‌های آینده آموزش و پرورش لنگرود اظهار داشت: یکی از برنامه‌های محوری شهرستان، تقویت ساعت‌های تربیتی دانش‌آموزان است. امسال تمرکز ویژه‌ای بر دو محور داشته‌ایم: نخست قرآن و عترت که آمادگی میزبانی مسابقات قرآنی استان گیلان و همچنین مسابقات کشوری سمپاد قرآنی را اعلام کرده‌ایم و امیدواریم این رویدادها در زمستان برگزار شود.

وی محور دوم برنامه‌ها را تقویت هویت ملی دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: درصدد هستیم با برگزاری یک رویداد هویت ملی، تعصب، غیرت و تعلق دانش‌آموزان به پرچم و فرهنگ خود را تقویت کنیم.