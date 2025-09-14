مازیار خداجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید اظهار کرد: همزمان با اول مهر، ۱۶ هزار دانشآموز لنگرودی در ۱۳۰ مدرسه سطح شهرستان سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
وی افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته همزمان با بازگشایی مدارس، یک باب مدرسه متوسطه اول در منطقه چالکیاسر با ۶ کلاس درس و با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
خداجو همچنین از بهرهبرداری از پروژه بازسازی و نوسازی هنرستان آیتالله طلوعی در شهر لنگرود خبر داد و گفت: این هنرستان با صرف اعتبار ۱۰ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری شده و در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
رئیس آموزش و پرورش لنگرود در پایان با تأکید بر لزوم توجه به توسعه زیرساختهای آموزشی، از مشارکت نهادهای دولتی و خیران مدرسهساز در آمادهسازی مدارس قدردانی کرد و خواستار همراهی خانوادهها در مسیر ارتقای کیفیت آموزش شد.
