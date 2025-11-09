  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

فلاحی: پروژه های نیمه تمام ایلام تعیین تکلیف شوند

فلاحی: پروژه های نیمه تمام ایلام تعیین تکلیف شوند

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه های نیمه تمام ایلام تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی روز یکشنبه در نشست رسمی با رئیس و کارکنان دیوان محاسبات استان ایلام، خواستار تسریع در تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری مهران شد.

در جریان این جلسه، فلاحی طی تماس تلفنی با دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نارضایتی عمومی مردم استان ایلام را نسبت به عدم تشکیل هیئت‌مدیره منطقه آزاد مهران اعلام کرد و بر لزوم پاسخگویی وزارتخانه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش نظارتی دیوان محاسبات، اظهار داشت: یوان محاسبات بازوی ارزشمند مجلس شورای اسلامی است. تغییر رویکرد دیوان ایلام از تخلف‌محور به مسئله‌محور، گامی مؤثر در جهت بهره‌برداری صحیح از بودجه‌های عمومی است.

فلاحی همچنین هشدار داد: تا زمانی که پروژه‌های نیمه‌تمام استان به سرانجام نرسیده‌اند، نباید اجازه دهیم پروژه‌های جدید با اهداف سیاسی و تبلیغاتی در ایلام کلنگ‌زنی شوند.

کد مطلب 6650447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار