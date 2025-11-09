فلاحی: پروژه های نیمه تمام ایلام تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی روز یکشنبه در نشست رسمی با رئیس و کارکنان دیوان محاسبات استان ایلام، خواستار تسریع در تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری مهران شد.

در جریان این جلسه، فلاحی طی تماس تلفنی با دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نارضایتی عمومی مردم استان ایلام را نسبت به عدم تشکیل هیئت‌مدیره منطقه آزاد مهران اعلام کرد و بر لزوم پاسخگویی وزارتخانه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش نظارتی دیوان محاسبات، اظهار داشت: یوان محاسبات بازوی ارزشمند مجلس شورای اسلامی است. تغییر رویکرد دیوان ایلام از تخلف‌محور به مسئله‌محور، گامی مؤثر در جهت بهره‌برداری صحیح از بودجه‌های عمومی است.

فلاحی همچنین هشدار داد: تا زمانی که پروژه‌های نیمه‌تمام استان به سرانجام نرسیده‌اند، نباید اجازه دهیم پروژه‌های جدید با اهداف سیاسی و تبلیغاتی در ایلام کلنگ‌زنی شوند.