به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: در پی شکایت نمایندگان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مبنی بر وقوع ۲ فقره زمینخواری در مناطق «قلات» و «کودیان» شیراز، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و انجام تحقیقات لازم، به محلهای مورد نظر اعزام شدند و در بررسیهای انجامشده مشخص شد ۲ نفر به هویت معلوم، حدود ۷۴ هزار مترمربع از اراضی منابع طبیعی را تصرف و پس از تفکیک، اقدام به قطعهبندی این اراضی کردهاند.
فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: مأموران در این رابطه هر ۲ متهم را شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.
سردار ملکی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرفشده را ۵۷۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف اراضی ملی، ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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