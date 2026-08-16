برگزاری جلسه شورای روابط عمومی استان البرز با حضور معاون استاندار

به گزارش خبرگزاری مهر در این نشست، موضوعات مرتبط با حوزه روابط عمومی و اطلاعرسانی عملکرد دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان روابط عمومیها، انعکاس دقیق اقدامات و دستاوردهای دستگاهها و توجه ویژه به اطلاعرسانی مؤثر و بهموقع تأکید شد.
همچنین در این جلسه، راهکارهای ارتقای تعامل روابط عمومی دستگاههای اجرایی با رسانهها و تقویت نقش روابط عمومیها در تبیین خدمات و اقدامات دولت در استان البرز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کرج- جلسه شورای روابط عمومی استان البرز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و جمعی از مسئولان و مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر در این نشست، موضوعات مرتبط با حوزه روابط عمومی و اطلاعرسانی عملکرد دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان روابط عمومیها، انعکاس دقیق اقدامات و دستاوردهای دستگاهها و توجه ویژه به اطلاعرسانی مؤثر و بهموقع تأکید شد.
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