به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقای شبکه حملونقل محصولات کشاورزی و تقویت زیرساختهای لجستیکی استان، عصر یکشنبه، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بههمراه علی ملکشاهی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی و سعید جوادی معاون توسعه بازرگانی سازمان، از ایستگاه حمل ریلی گندم کرمانشاه بازدید کرد.
کریمی در حاشیه این بازدید با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل ریلی گندم اظهار کرد: حملونقل ریلی با توجه به ظرفیت بالا، صرفه اقتصادی نسبت به حمل جادهای، ایمنی مطلوب و پایداری در تأمین کالاهای اساسی، یکی از ارکان مهم توسعه بخش کشاورزی بهشمار میرود.
وی با اشاره به جایگاه استان کرمانشاه در تولید گندم افزود: این استان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید گندم در غرب کشور نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و توسعه زیرساختهای حمل ریلی، ضمن تسهیل در انتقال گندم به استانهای مصرفکننده، زمینه جابجایی سایر محصولات کشاورزی از طریق ریل را نیز فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان بر لزوم همکاری و همافزایی میان سازمان جهاد کشاورزی، ادارهکل غله و خدمات بازرگانی و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: توسعه حملونقل ریلی در بخش کشاورزی اقدامی راهبردی برای کاهش هزینههای حمل، ارتقای ایمنی جابهجایی محصولات و تحقق سیاستهای دولت در حوزه امنیت غذایی کشور است.
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