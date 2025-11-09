به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان تاکستان با تأکید بر لزوم حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان اظهار داشت: هدف ما این است که با تسهیل در فرآیندها و رفع موانع اداری، زمینه بازگشت واحدهای نیمهفعال و راکد به عرصه تولید فراهم شود.
وی افزود: تولیدکنندگان پیشگامان توسعه اقتصادی شهرستان هستند و ما موظفیم ضمن حمایت از آنها، موانع موجود را از مسیر فعالیتشان برداریم تا اشتغال پایدار در منطقه تقویت شود.
سلمانی در ادامه تصریح کرد: دستگاههای خدماترسان، بانکها و نهادهای مرتبط باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند و با نگاه حمایتی، نه نظارتی صرف، برای احیای ظرفیتهای صنعتی شهرستان اقدام کنند. اگر هماهنگی میان بخشهای مختلف برقرار شود، میتوانیم بسیاری از مشکلات تولید را در کوتاهمدت برطرف کنیم.
وی اضافه کرد: یکی از اولویتهای اصلی فرمانداری تاکستان، شناسایی دقیق موانع پیش روی سرمایهگذاران و ایجاد فضای امن و شفاف برای فعالیت اقتصادی است. حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، تسهیل در صدور مجوزها و جلوگیری از بروکراسیهای غیرضرور از جمله محورهای جدی برنامه توسعه تولید در شهرستان است.
فرماندار تاکستان در پایان خاطرنشان کرد: رونق تولید، زیربنای رشد اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است و تحقق آن نیازمند عزم جمعی، همراهی مردم و همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی است.
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