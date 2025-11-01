طرهانی: مزرعه ماینرهای غیرمجاز در تاکستان خاموش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیر مجاز در شهرک صنعتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضائی به همراه مأموران اداره برق به واحد صنعتی مورد نظر مراجعه و در بازرسی از محل ۳۶ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را بیش از ۳۶ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان تصریح کرد: افرادی که برای منفعت و سود بیشتر خود با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق انرژی برق را هدر می‌دهند با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می‌کند.