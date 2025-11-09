https://mehrnews.com/x39xTX ۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶ کد مطلب 6650522 استانها کردستان استانها کردستان ۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶ بسته خبری هجدهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان سنندج- بسته خبری هجدهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 11 MB کد مطلب 6650522 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری هفدهم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان بسته خبری شبانه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری نوزدهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها کردستان سنندج بسته خبری
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