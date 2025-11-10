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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۴

امینی: قاچاقچی لوازم خانگی بیش از ۴ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

امینی: قاچاقچی لوازم خانگی بیش از ۴ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریالی متصدی لوازم خانگی به دلیل نگهداری کالای قاچاق در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری، لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و۷۳۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لوازم خانگی قاچاق، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۷۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی، لوازم خانگی قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6650755

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