به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی، معاون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران در رابطه با جابجایی مجسمه والرین اظهار کرد: این مجسمه در میدان انقلاب رونمایی شد، به مدت ۲۰ روز در این میدان در معرض دید شهروندان قرار خواهد داشت تا علاقه‌مندان فرصت بازدید از اثر هنری و فرهنگی مذکور را داشته باشند.

وی افزود: پس از پایان مهلت اکران در میدان انقلاب، مجسمه والرین به ورودی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در حوالی میدان آزادی منتقل خواهد شد. هدف از این جابجایی، فراهم کردن فضایی است که دیپلمات‌ها، نمایندگان خارجی مستقر در ایران و مقامات بین‌المللی از جمله رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و وزرای خارجه در بدو ورود به ایران این اثر را مشاهده کنند و با پیشینه تاریخی ایران و ایرانیان آشنا شوند.

گودرزی با تأکید بر اهمیت استقرار دائمی این مجسمه در مکان جدید گفت: در محل ورودی فرودگاه، زیرساخت لازم برای نصب دائمی مجسمه فراهم می‌شود و این اثر هنری به صورت دائم در این مکان مستقر خواهد شد.