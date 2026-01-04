  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

نصب مجسمه «شکست والرین» در ورودی غربی تهران

مجسمه «شکست والرین» با هدف بازنمایی یکی از مقاطع مهم تاریخ اقتدار ایران در اتوبان لشکری نزدیک فرودگاه مهرآباد تهران نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجسمه «شکست والرین» با هدف بازنمایی یکی از مقاطع مهم تاریخ اقتدار ایران در اتوبان لشکری نصب شد.

این اثر شهری در مسیر غرب به شرق اتوبان لشگری، پیش از دوربرگردان فرودگاه مهرآباد جانمایی شده و با بهره‌گیری از زبان هنر شهری، روایت‌گر شکست امپراتور روم و پیروزی تاریخی ایران است.

مجسمه «شکست والرین» روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در میدان انقلاب رونمایی شد و برای مدتی در این میدان در معرض دید عموم قرار گرفت تا شهروندان و علاقه‌مندان فرصت بازدید از این اثر را داشته باشند.

این مجسمه پس از طی مراحل فنی و انجام عملیات مقاوم‌سازی، در نهایت روز جمعه ۱۲ دی‌ماه در محل اصلی خود نصب شد.

