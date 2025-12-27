انتقال موقت مجسمه والرین به کارگاه زیباسازی منطقه ۹ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در واکنش به شایعه مطرح‌شده درباره محل نگهداری و نصب مجسمه والرین و برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای، امیرحسین مددی، معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهر تهران بیان داشت: با توجه به اینکه کارگاه اداره زیباسازی منطقه ۹ به‌صورت روباز است و امکان تردد جرثقیل در آن با سهولت بیشتری فراهم است و همچنین به دلیل نزدیکی این کارگاه به فرودگاه مهرآباد، مجسمه والرین به‌منظور انجام اقدامات مرمتی به این محل منتقل شده است.

وی افزود: پس از پایان عملیات مرمت، مجسمه توسط جرثقیل به محل اصلی پیش‌بینی‌شده برای نصب در ورودی فرودگاه مهرآباد منتقل خواهد شد.

مددی همچنین تأکید کرد: زمان دقیق انتقال و نصب مجسمه در محل اصلی متعاقباً از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران اطلاع‌رسانی خواهد شد.