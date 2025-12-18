تندیس والرین در ورودی فرودگاه مهرآباد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار شهر درباره جابجایی تندیس والرین گفت: از ابتدای طراحی و اجرای این پروژه، محل دائمی استقرار تندیس والرین ورودی فرودگاه مهرآباد و محدوده میدان آزادی پیشبینی و تعیین شده بود و جانمایی این اثر در سایر نقاط شهر صرفاً با هدف نمایش موقت و در چارچوب برنامههای فرهنگی انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه هیچگونه تغییر یا تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ نشده است، افزود: انتقال تندیس به محل دائمی خود کاملاً مطابق برنامه قبلی صورت گرفته و در راستای جانمایی اثری با پیام تاریخی و هویتی در نقطهای با کارکرد بینالمللی انجام شده است؛ مکانی که در معرض دید دیپلماتها، سفرای خارجی و میهمانان رسمی کشور قرار دارد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به برخی فضاسازیهای رسانهای گفت: در شرایطی که کمپین فرهنگی رسانهای «مقابل ایران دوباره زانو میزنید» با موفقیت اجرا شد، متأسفانه عدهای با ایجاد فضای رسانهای هدفمند تلاش دارند اقدامات شهرداری تهران را زیر سوال ببرند، در حالی که انتقال تندیس والرین دقیقاً در ادامه همان برنامهریزی اولیه انجام شده است.
گودرزی در پایان تصریح کرد: شهرداری تهران مسیر تقویت نمادهای تاریخی، هویتی و فرهنگی شهر را با نگاه بلندمدت و بدون تأثیرپذیری از حاشیهسازیها ادامه خواهد داد.
