خبرگزاری مهر، مجله مهر: شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که خیلی‌هایمان این روزها تا به این حد دلتنگ صدای چکه قطرات باران روی کانال کولر و شرشر ناودان خانه‌ها باشیم یا هوس کنیم یک بار دیگر بوی خاک نم خورده را با همه وجود بو بکشیم و هوس کنیم زیر آسمان ابری پاییز یکی دو لیوان چای داغ بنوشیم. در روزهای پایانی آبان حالا سایه خشکسالی بیشتر از هر زمان دیگری در شرایط بحرانی و ایام سخت روی سر شهروندان سنگینی می‌کند؛ تا جایی که رئیس جمهور کشورمان طی یک اظهار نظر عجیب از احتمال تخلیه تهران حرف زده و خیلی از مسئولان صراحتاً اعلام کرده‌اند که تا آذرماه بیشتر منابع آبی نداریم و همگی باید برای جیره‌بندی آب آماده باشیم و از طرف دیگر قرار است که شب‌ها با کم کردن بیش از اندازه فشار آب منازل این دوران سپری شود. بنابراین ما در «مجله مهر» بر حسب احساس نیاز فکر کردیم که لابه لای این همه اخبار تلخ به خاطر خشکسالی که نه فقط دامن ایران که به جان کشورهای منطقه افتاده از راهکارهای ساده‌ای حرف بزنیم که شاید در نگاه اول چندان به چشم نیایند اما در دراز مدت قابلیت این را دارند که تا حد زیادی به صرفه‌جویی آب منازل کمک کنند.

یک حمام ۴۰۰ لیتری در ۱۰ دقیقه‌!

یکی از غلط‌های وحشتناک در سبک زندگی بسیاری از ما که به هدررفت بیش از اندازه آب منجر می‌شود حمام رفتن‌ها و دوش گرفتن‌های طولانی است. بنابراین اگر شما هم جزو این دسته و گروه هستید بد نیست بدانید که در هر دقیقه دوش گرفتن بین ۱۵ تا ۴۰ لیتر آب مصرف می‌شود به همین خاطر یک دوش گرفتن ۱۰ دقیقه‌ای شما با باز بودن مداوم دوش و سردوش‌های غیراستاندارد که عادت غلط خیلی‌هاست می‌تواند چیزی معادل ۴۰۰ لیتر آب را هدر بدهد بنابراین برای حمام کردن بهتر است که استحمام خود را تا حد میزان کوتاه کنید و فقط در زمان آب کشی شیر آب و دوش را باز کرده و از زیر دوش بودن آن هم بیش از یک الی دو دقیقه پرهیز کنید و سروقت سردوش‌هایی بروید که تا حد زیادی از هدررفت آب جلوگیری می‌کنند.

مسواک زدن با ۱۵ بطری آب معدنی

از قدیم‌الایام یکی از توصیه‌های همیشگی برای صرفه‌جویی در مصرف آب باز نکردن شیر هنگام مسواک زدن است. رویه غلطی که خیلی‌ها به آن دچار هستند و باعث می‌شود به دنبال این موضوع در هر دقیقه چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ لیتر آب مصرف شود یعنی چیزی معادل ۱۰ تا ۲۰ بطری آب معدنی خانواده در هربار مسواک زدن که می‌تواند با یک لیوان آب به راحتی انجام شود.

ظرف شستن با آبی به اندازه یک وان پرآب!

ظرف شستن هم جزو مواردی است که می‌تواند آب زیادی را هدر داده و راهی فاضلاب کند تا جایی که در تحقیقات اعلام شده ظرف شستن برای یک جمع ۱۲ نفره حدوداً چیزی بیش از ۶۵ لیتر آب را هدر می‌دهد یعنی چیزی معادل یک وان حمام پر آب، برخلاف تصور بسیاری از ما شستشوی همین تعداد ظرف با ماشین ظرف‌شویی می‌تواند مصرف آّب را تا ۱۵ لیتر کاهش دهد.

با چکه‌های شیر آب خانه ۳۰ نهال را سیراب کنید

یکی از چیزهایی که احتمالاً از دید بسیاری از شهروندان پنهان است. شیرهای آبی است که چکه می‌کنند و شاید به نظر نرسد که همین چکه کردن ساده طی شبانه روز تا چه اندازه می‌تواند در هدر رفت تأثیرگذار باشد و می‌شود با یک سرویس کردن جزئی و آسان از آن جلوگیری کرد. در تحقیقات انجام شده چکه کردن تنها یک شیر آب روزانه ۷ لیتر آب، هفتگی ۴۹ لیتر و ماهانه ۲۱۷ لیتر آب را هدر می‌رود. اگر بخواهیم برایتان تصویری‌تر بگوییم ۲۱۷ لیتر آب یعنی چقدر؟ باید گفت این عدد یعنی به اندازه یک یخچال فریزری که لبالب از آب پر شده و با آن می‌شود در روز ۳۰ درخت کوچک را آب داد.

آب‌خوره‌ای به نام نشت سیفون و لوله‌ها

یکی دیگر از مواردی که کمتر کسی در هدر رفت آب به آن توجه دارد نشتی لوله‌ها در منازل و خرابی سیفون است تا جایی که کارشناسان حوزه آب اعلام کرده‌اند که خرابی سیفون‌ها در سرویس بهداشتی باعث می‌شود در شبانه روز ۱۵۰ لیتر آب هدر برود و نشتی لوله‌ها در یک خانه می‌تواند بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ گالن (۷.۶ الی ۷۶ متر مکعب) آب را در هر سال راهی فاضلاب کند. این عدد یعنی چیزی بین ۷.۶۰۰ تا ۷۶ هزار لیتر آب که با آن می‌شود پنج استخر خانگی را پر یا تا ۱۰ سال نیازی آبی یک درخت بالغ را تأمین کرد.