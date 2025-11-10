صفایی: تجربه بین المللی بازیکنان ترکیه از ما بیشتر بود

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، شیما صفایی در خصوص علت شکست به ترکیه گفت: ترکیه از تیم‌های قدرتمند اروپا است و تجربه ببن المللی دارد. متأسفانه امروز مقابل این تیم ۸ بر ۲ در مرحله نیمه نهایی باختیم و شانس فینالیست شدن را از دست دادیم.

وی ادامه داد: امروز متأسفانه تیم دوبل ایران متشکل از خانم‌ها شهسواری و ایلوخانی به ترکیه باخت و من در مسابقه دوم با نفر اول تیم ترکیه مسابقه دادم که در بخش افرادی توانستم نماینده ترکیه را ۲ بر یک شکست دهم. متأسفانه خانم شهسواری در مسابقه بعدی انفرادی نتیجه را واگذار کرد و در دست آخر هم خانم ایلوخانی به ترکیه باخت تا شانس صعود به فینال را دست بدهیم.

شیما صفایی افزود: ترکیه یک تیم اروپایی و قدرتمند است و تجربه بین المللی اش از تیم ما بیشتر است و دائماً در کمپ‌های خوب اروپا تمرین می‌کند.

وی در پایان گفت: البته تیم ما به مدال برنز این رقابت‌ها رسید و امیدوارم در مسابقات انفرادی بتوانیم نتایج بهتری در ادامه بازی‌ها به دست آوریم.