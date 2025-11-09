انتقاد لطف الله نسبی از تجهیزات تنیس روی میز در عربستان

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، جمیل لطف‌الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز پس از پیروزی برابر تیم عربستان و صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی اظهار داشت: بازی خوبی بود. تیم عربستان تیم قدرتمندی است که از چند ماه قبل در اتریش و زیر نظر آقای پرسون، یکی از قهرمانان جهان، تمرین کرده بود. با توجه به این آمادگی، پیش‌بینی می‌کردیم که دیدار سختی در پیش داشته باشیم، اما خوشبختانه بازیکنان ما نمایش بسیار خوبی داشتند و توانستند با نتیجه‌ای قاطع پیروز شوند.

وی ادامه داد: امیرحسین هدایی با برد قاطع سه بر صفر مقابل نفر اول تیم عربستان توانست روحیه تیم حریف را بگیرد. پس از او بنیامین و محمد موسوی نیز با عملکردی درخشان پیروز شدند تا در مجموع تیم ما بتواند با نتیجه‌ای عالی به مرحله بعد صعود کند. حالا امیدواریم فردا مقابل الجزایر هم نمایش خوبی داشته باشیم و به فینال برسیم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز درباره حریف بعدی گفت: تیم الجزایر از بازیکنان باکیفیت و باتجربه‌ای تشکیل شده که دارای رنکینگ جهانی هستند. به‌طور کلی بازی سختی در پیش داریم و قطعاً دیدار گره‌خورده‌ای خواهد بود. اما خوشبختانه از نظر فنی و روحی در شرایط خوبی هستیم و امیدوارم بازیکنان بتوانند در روز مسابقه بهترین عملکرد خود را نشان دهند تا شانس صعود به فینال را به دست بیاوریم. به نظرم شانس موفقیت ما بالاست، فقط باید تمرکز و آرامش خود را حفظ کنیم.»

جمیل لطف‌الله نسبی در پایان در مورد میزبانی عربستان گفت:از نظر امکانات مسابقات، شرایط ایده‌آل نبود. میزهایی که در سالن استفاده می‌شود ارتفاع قابل تنظیم ندارند و پارتیشن‌ها به شکلی هستند که توپ به راحتی از زیر آن‌ها به بیرون می‌رود و این مسئله تمرکز بازیکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نظرم وسایل مسابقات در حد ابتدایی بود. البته در دهکده وضعیت غذا و حمل‌ونقل مطلوب است، اما از نظر تجهیزات اختصاصی، میزبانی عربستان کیفیت لازم را نداشت.