۹ مدرسه جدید در خرمشهر در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی عصر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به برنامههای دولت در ارتقای سطح تعلیم و تربیت اظهار کرد: ۹ مدرسه جدید با ظرفیت مجموع ۴۰ کلاس درس در سطح شهرستان خرمشهر در حال احداث است که طبق برنامه، در سال تحصیلی آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از تأمین تجهیزات سرمایشی مدارس خبر داد و افزود: از میان ۱۲۵ دستگاه کولر اختصاصیافته برای مدارس شهرستان، ۷۵ دستگاه تاکنون تحویل شده است.
فرماندار ویژه خرمشهر با تأکید بر سیاستهای عدالت آموزشی دولت تصریح کرد: عدالت آموزشی یکی از ارکان راهبردی دولت است و همه دستگاهها باید در تحقق آن همکاری کنند.
هاشمی به آئیننامههای دولت در زمینه مسئولیتهای اجتماعی شرکتها اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه مردادماه امسال، دستگاهها و شرکتها موظف شدهاند بخشی از درآمد خود را در قالب مسئولیتهای اجتماعی صرف امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کنند.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری کلاسهای تقویتی و آمادگی کنکور ویژه دانشآموزان پایه دوازدهم خبر داد و تأکید کرد: آموزش و پرورش باید با همکاری مدیران مدارس این طرح را اجرا کند تا دانشآموزان خرمشهری با آمادگی بیشتر در رقابتهای آموزشی و کنکور سراسری شرکت کنند.
برگزاری این جلسه در راستای پیگیری اجرای مصوبات قبلی شورا و ارزیابی وضعیت تجهیزات و فضاهای آموزشی خرمشهر انجام شد.
نظر شما