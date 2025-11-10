خوارزمی: دیابت نوع ۲ بین کودکان در حال افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی خوارزمی اظهار کرد: دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غدد و متابولیسم در سراسر دنیاست. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹ میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت نوع یک هستند؛ یعنی تقریباً یک دهم درصد جمعیت جهان، یا به عبارتی از هر هزار نفر، یک نفر به این نوع دیابت مبتلاست.

وی افزود: در ایران شیوع دیابت نوع یک حدود ۳۵ تا ۵۰ هزار نفر برآورد می‌شود که نسبت به میانگین جهانی کمتر است و حدود پنج صدم درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. میزان بروز سالانه دیابت نوع یک در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در کشور، بین ۸ تا ۱۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار کودک گزارش شده است.

خوارزمی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهایی با شیوع متوسط رو به پایین دیابت است، اظهار داشت: با توجه به افزایش چاقی در میان کودکان، دیابت نوع دو در این گروه سنی رو به افزایش است و این موضوع ضرورت توجه بیشتر والدین به تغذیه و کنترل وزن کودکان را نشان می‌دهد.

وی در تعریف بیماری دیابت گفت: دیابت به افزایش سطح قند خون گفته می‌شود؛ به‌طوری‌که قند خون ناشتای فرد بیشتر یا مساوی ۱۲۶ باشد.

او علائم کلاسیک دیابت را شامل پرنوشی، پرخوری و پر ادراری دانست و افزود: در صورت عدم تشخیص به‌موقع، کاهش وزن، تهوع، استفراغ، دل‌درد و کاهش سطح هوشیاری بروز می‌کند که به آن کتواسیدوز دیابتی گفته می‌شود؛ وضعیتی اورژانسی که می‌تواند خطرناک باشد.

این فوق تخصص غدد کودکان درباره انواع دیابت توضیح داد: دیابت نوع یک گرچه ژنتیک بی تأثیر نیست نمی‌توان گفت یک بیماری ژنتیکی است، در این نوع دیابت لوزالمعده قادر به تولید انسولین نیست. انسولین هورمونی است که قند خون را وارد سلول می‌کند تا انرژی بدن تأمین شود؛ در صورت نبود آن، قند در خون باقی می‌ماند و از طریق ادرار دفع می‌شود. این نوع دیابت یک بیماری خودایمنی است که بدن علیه سلول‌های خود واکنش نشان می‌دهد.

او افزود: دیابت نوع دو بیشتر در افراد چاق دیده می‌شود و در اثر مقاومت بدن نسبت به انسولین ایجاد می‌گردد. تجمع چربی‌ها در بدن باعث کاهش پاسخ سلول‌ها به انسولین و افزایش قند خون می‌شود.

خوارزمی یادآور شد: دیابت انواع دیگری نیز دارد؛ از جمله دیابت نوزادی و دیابت ناشی از بیماری‌های دیگر یا مصرف برخی داروها.

وی هشدار داد: عدم تشخیص و درمان به‌موقع دیابت می‌تواند به بروز عوارضی مانند درگیری کلیوی، چشمی و عصبی منجر شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان با تأکید بر اینکه درمان قطعی برای دیابت نوع یک وجود ندارد، گفت: این بیماران باید مادام‌العمر انسولین دریافت کنند. انسولین در دو نوع سریع‌الاثر و طولانی‌اثر وجود دارد و دوز مناسب آن باید با نظر پزشک تنظیم شود.