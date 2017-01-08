عوارض مرگبار دیابت را بشناسید/ ۴۵۰ میلیون مبتلا در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود قاسمی در آستانه برگزاری ششمین همایش قلب و فناوری‌های نوین و همایش مشترک قلب، اعصاب و غدد، اظهارداشت: دیابت یا بیماری قند که در واقع بیماری ناشی از اختلال متابولیسم یا عملکرد و ساز و کار بدن است به یک معضل جهانی در زمینه بیماری های بشر امروزی تبدیل شده است.

وی در ارتباط با علائم رایج ومتداول در دیابت گفت: احساس تشنگی غیر معمول، نیاز به دفع ادرار بیش از اندازه و غیر عادی همچنین افزایش اشتها و احساس گرسنگی غیر متناسب با فعالیت از علائم رایج ومتداول در دیابت است که افراد باید این نشانه‌ها را جدی بگیرند.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران با اشاره به عوارض طولانی مدت دیابت افزود: انواع بیماری‌های قلبی، سکته مغزی،نارسایی مزمن کلیه،زخم های مقاوم به درمان بویژه در پا ها، آسیب در دید و بینایی از عوارض دیابت است.

رئیس ششمین همایش قلب و فناوری‌های نوین و همایش مشترک قلب، اعصاب و غدد یاد آور شد: در فرد سالم که دچار بیماری دیابت نیست قند مواد غذایی پس از ورود به بدن بواسطه ماده ای بنام أنسولین قادر به ورود به سلول‌های بدن برای تولید انرژی است.

قاسمی افزود: دلیل بیماری قند یا دیابت یا بواسطه کم شدن ترشح انسولین از لوزالمعده است و یا عدم توانایی سلول‌های بدن برای استفاده از انسولین به منظور جذب قند وارده به بدن است و گاهی هم هر دو عارضه با هم برای فرد دیابت پیش می‌آید.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران بیان کرد: بیماری دیابت سه نوع دارد که نوع اول مخصوص کودکان و نوجوانان است و در سنین پایین بروز پیدا می‌کند؛ غده لوزوالمعده توان کافی برای تولید انسولین ندارد، لذا درمان آن تجویز انسولین به صورت روزانه بر حسب نیاز و تنظیم متناسب قند خون است.

وی در مورد دیابت نوع دوم گفت: در این نوع دیابت که در ابتدای بیماری میزان ترشح انسولین از لوزالمعده کافی به نظر می رسد، سلول‌ها با شروع مقاومت در پاسخ به أنسولین عملا قند خون کمتری جذب می‌کنند لذا قند در خون بالا می‌رود در حالی که قند درون سلول‌ها پایین است. وزن بالا، کاهش فعالیت های ورزشی و البته وجود عوامل ژنتیکی مسبب بروز دیابت نوع دوم که به دیابت بزرگسالان هم معروف است، به حساب می‌آیند.

قاسمی اضافه کرد: دیابت زمان بارداری نوع سوم است که این نوع از دیابت در برخی زنان باردار که سابقه دیابت ندارند و پس از بارداری قند خونشان به حالت طبیعی بر می‌گردد اطلاق می‌شود؛ البته هنوز علت دقیق این نوع دیابت مشخص نشده است.

رئیس ششمین همایش قلب و فناوری‌های نوین و همایش مشترک قلب، اعصاب و غدد در مورد خاطر نشان کرد:کاهش وزن،رژیم غذایی کم شیرین،عدم مصرف سیگار،کنترل فشار خون،مراقبت از بهداشت پاها اقدامات مناسب برای پیشگیری از دیابت بزرگسالان و یا کاهش عوارض آن نزد فرد مبتلا به شمار می‌رود.

وی با اعلام اینکه آمار مبتلایان به دیابت در جهان ٤٢٠ میلیون نفر است، گفت: ٩٠ درصد این گروه مبتلا به نوع دوم یا همان دیابت بزرگسالان هستند. همچنین آمار نشان می‌دهد که حدود کمی کمتر از ۱۰ درصد مردم ساکن در کره زمین دچار دیابت می‌شوند.

قاسمی با بیان اینکه هر سال حدود ۵ میلیون نفر در اثر دیابت فوت می‌کنند، بیان داشت: مخارج درمان و پیشگیری از دیابت در هر سال بیشتر از ٦٠٠ میلیارد دلار است. همچنین بیماران دیابتی بالای ٦٥ سالگی احتمال حوادث قلبی بسیار بیشتری دارند بطوریکه تا مرز ۷۰ درصد این بیماران به دلیل مشکل قلبی فوت می کنند.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران ادامه داد: ۲۰ درصد مرگ در بیماران دیابتی به دلیل سکته مغزی بوده وعلت فوت با منشا قلبی در نزد دیابتی ها ٢ تا ٤ برابر بیشتر از افراد غیر دیابتی است همچنین دیابت به همراه فشار خون بالا ریسک بروز بیماری قلبی را ۲ برابر می کند.

وی عنوان کرد: در بیماران دیابتی افزایش کلسترول شیوع بیشتری دارد و در صورت افزایش کلسترول خون خطر بیماری قلبی بسیار بیشتر می‌شود؛ البته کاهش وزن و ورزش موجب اثرات بسیار مفید در فرد مبتلا به دیابت همچون کاهش قند و فشار خون، کاهش خطر آنفارکتوس قلبی، کاهش خطر سکته مغزی می‌شود.

قاسمی در ارتباط با ورزش‌های مفید جهت مقابله با دیابت گفت: حداقل ٣٠ دقیقه در روز برای دست کم پنج روز در هفته راهپیمایی یا معادل آن همچنین حدود ٢٥ دقیقه برای سه روز در هفته ورزش هوازی سریع برای کسانی که پزشک مجاز دانسته، می‌تواند در مقابله با دیابت موثر باشد.

ششمین همایش قلب و فناوری‌های نوین و همایش مشترک قلب، اعصاب و غدد ۱۴ و ۱۵ بهمن ۹۵ در پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.