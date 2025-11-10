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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

بنافی:رینگ پیرامونی جزیره بوموسی احداث خواهد شد

بنافی:رینگ پیرامونی جزیره بوموسی احداث خواهد شد

بندرعباس - فرماندار بوموسی از تخصیص اعتبار احداث رینگ پیرامونی این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بنافی فرماندار شهرستان بوموسی در دیدار با سردار ایرانپور فرمانده مهندسی نیروی دریایی ارتش از تخصیص اعتبار برای احداث رینگ پیرامونی جزیره ابوموسی خبر داد.

بنافی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: اعتبار مورد نیاز پروژه تأمین شده و انتظار می‌رود مهندسی ندسا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مطابق با مدل‌های شهرسازی، پروژه را با در نظر گرفتن سیما و منظر شهری اجرا کند.

وی افزود: اجرای این پروژه گامی مهم در بهبود ترافیک و تسهیل دسترسی‌های جزیره خواهد بود و نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ابوموسی ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6651675

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