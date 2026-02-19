به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بنافی اظهار کرد: پس از برگزاری نشستهای مشترک با بخش خصوصی طی ماههای گذشته، توافقهای لازم برای بهکارگیری یک کشتی کروز با هدف توسعه گردشگری دریایی در خلیج فارس و با تمرکز بر جزیره بوموسی حاصل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای لازم برای آغاز سفرهای دریایی در حال انجام است و پیشبینی میشود نخستین سفر آزمایشی این شناور تا پیش از پایان سالجاری از مبدأ بوشهر به مقصد ابوموسی و کیش انجام شود.
فرماندار بوموسی با بیان اینکه پس از انجام سفر آزمایشی این شناور برنامه ریزی های لازم انجام خواهد شد تا حداقل هفته ای یک سفر به جزیره ابوموسی در برنامه آن گنجانده شود اضافه کرد: توسعه گردشگری در این جزیره زیبا و سایر جزایر آن یکی از برنامه های مسوولان این جزیره است که با جدیت در حال پیگیری است.
فرماندار بوموسی با اشاره به ظرفیتهای فنی و رفاهی این شناور، بیان کرد: این کشتی با برخورداری از امکانات هتلینگ و خدمات استاندارد رفاهی، میتواند نقش مؤثری در معرفی جاذبههای طبیعی ابوموسی و گسترش گردشگری دریایی در این منطقه ایفا کند.
وی با بیان اینکه این کشتی دارای ۲ رمپ در سینه و پاشنه است، یادآور شد: وجود این رمپها موجب شده شناور از کاربری ویژه «باری ـ مسافری» برخوردار باشد، بهگونهای که کامیونهای حامل بار میتوانند با نیروی محرکه خود از طریق رمپ در بندر مبدأ وارد کشتی شده و در بندر مقصد از آن خارج شوند.
بنافی ادامه داد: این کشتی به طول ۱۴۵ متر و بهرهمندی از چهار موتور با مجموع قدرت ۲۷ هزار و ۵۶۰ کیلووات، قابلیت حرکت با سرعت ۲۴ گره دریایی را دارد.
وی همچنین به ظرفیت بالای حمل مسافر این شناور اشاره کرد و گفت: این کشتی توانایی جابهجایی تا یکهزار و ۷۰۰ مسافر در پنج کلاس مختلف را دارد و بستههای خدماتی آن از صندلیهای اکونومی با استفاده از فضاهای عمومی آغاز شده و تا کابینهای لوکس با دید مستقیم به دریا ادامه دارد.
فرماندار بوموسی افزود: در مجموع ۲۵۰ کابین با بیش از ۵۸۱ تخت در عرشههای مختلف این شناور تعبیه شده که متناسب با سطح خدمات و موقعیت استقرار، طبقهبندی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: عرشههای دوم و سوم این کشتی بهگونهای طراحی شده است که امکان حمل ۷۰۰ دستگاه خودروی سواری را فراهم میکند، ظرفیتی که میتواند نقش مهمی در تسهیل حملونقل دریایی و تقویت مبادلات تجاری و گردشگری در ابوموسی ایفا کند.
