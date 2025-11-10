به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنی سعید عصر دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: به دستور استاندار خوزستان و براساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان، مقرر شد که در شهرهای صنعتی و کلانشهر اهواز، بنزین یور و۴ توزیع شود. پیش از این، حدود ۶۰ درصد جایگاههای اهواز از پالایشگاه آبادان و شرکت پخش فرآوردههای نفتی با بنزین یورو تغذیه میشدند اما از امروز تمامی جایگاههای شهری تحت پوشش این فرآورده قرار میگیرند.
بنیسعید افزود: با اجرای این تصمیم، از امشب روند توزیع بنزین یورو ۴ در اهواز آغاز خواهد شد و شهرهای آبادان و خرمشهر نیز همچنان در مسیر عرضه سوخت استاندارد قرار دارند.
وی، درباره کیفیت سوخت توضیح داد: بنزین توزیعی در استان از نظر زیستمحیطی مطابق استانداردهای ۴۹۰۴ و ۴۹۰۵ است و میزان گوگرد آن به زیر ۱۰۰ پیپیام رسیده است؛ بنابراین شهروندان نگرانی از این بابت نداشته باشند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان در پایان خاطرنشان کرد: این طرح تا زمان رفع کامل بحران آلودگی هوا در استان خوزستان ادامه خواهد داشت و شرکت پخش، تأمین پایدار بنزین یورو را برای تمامی جایگاهها تضمین میکند.
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