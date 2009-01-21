جایگاه های سوخت خوزستان به 300 باب می رسد

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز تعداد جایگاه های کنونی عرضه سوخت در استان خوزستان را 120جایگاه اعلام و تصریح کرد: 24 جایگاه دیگر در منطقه اهواز در دست ساخت است و طبق برنامه تا پایان سال 1391 به 300 جایگاه افزایش خواهد یافت.

ملک ابراهیم ضیغمی با اشاره به کمبود جایگاه های عرضه سوخت در استان خوزستان، تعداد جایگاه های عرضه سوخت بنزین و گازوییل موجود در منطقه اهواز را 92 جایگاه با 475 نازل عرضه بنزین و 251 نازل عرضه گازوییل اعلام و تصریح کرد: هم اکنون 18 جایگاه دو منظوره برای عرضه سوخت بنزین و سی.ان.جی و چهار جایگاه تک منظوره برای عرضه بنزین در منطقه وجود دارد.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی اولیه قرار بود در سال جاری 23 جایگاه دو منظوره سوخت در سطح استان ساخته شود اما به دلیل فراهم نبودن امکانات گازرسانی به 12 باب از این جایگاه ها، 11 جایگاه دو منظوره سوخت در سطح استان در دست احداث است که تا پایان سال جاری 10 جایگاه از این تعداد به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: با احداث 10 جایگاه یاد شده، تعداد جایگاه های دو منظوره عرضه بنزین و گازطبیعی (سی.ان.جی) در سطح استان خوزستان به 28 جایگاه افزایش می یابد.

به گفته وی، همچنین دو جایگاه ال.پی.جی ویژه تعاونی تاکسی رانی در دو منطقه آبادان و اهواز وجود دارد.

ضیغمی تعداد جایگاه های در دست ساخت اهواز را 24 جایگاه خواند و گفت: جایگاه های جدید عرضه سوخت در اهواز همه به صورت دو نازله طراحی شده اند.

به گفته ضیغمی در کل استان خوزستان دو منطقه پخش فرآورده های نفتی در دو منطقه اهواز و آبادان وجود دارد که وظیفه توزیع و پخش فرآورده های مورد نیاز مشترکان خانگی، تجاری، نیروگاهی و صنعتی را در سطح استان خوزستان به عهده دارند.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح رتبه بندی جایگاه داران در کل جایگاه های عرضه سوخت کشور گفت: این طرح هم اکنون در 57 جایگاه عرضه سوخت منطقه اهواز اجرایی شده است که بر اساس آن یک جایگاه منطقه رتبه یک، 9 جایگاه رتبه دو، 25 جایگاه رتبه سه و 22 جایگاه نیز رتبه چهار را به خود اختصاص دادند.

بر پایه این گزارش، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز با 10 ناحیه، سه انبار ذخیره سازی و 92 جایگاه عرضه سوخت، 18 شهرستان این استان را زیر پوشش خود قرار می دهد.

جمعیت کل استان خوزستان چهار میلیون و 200 هزار نفر است که سه میلیون و 300 هزار نفر از مردم این منطقه زیر پوشش شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز و 500 هزار نفر از این تعداد زیر پوشش منطقه آبادان قرار دارند.