حسن پور: خط دوم انتقال آب خلیج فارس به کرمان وارد مرحله نهایی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسن پور، در جریان بازدید از خط دوم انتقال آب خلیج فارس با حضور در شرکت تأمین آب خلیج فارس و بررسی دقیق روند پیشرفت پروژه، گفت: انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی، رؤیایی بود که امروز با پیگیری‌های شبانه‌روزی و هماهنگی با دستگاه‌های ملی و استانی، در حال تبدیل شدن به واقعیت است.

وی افزود: این طرح، تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه مسیر نجات آینده کرمان و صنایع بزرگ آن است.

وی با اشاره به اینکه پس از جلسه با ریاست جمهوری و طرح مسائل و مشکلات در خصوص حوزه آب استان کرمان بلافاصله از روند اجرای خط دوم بازدید کرده است، ادامه داد: در نشست با رئیس جمهور، موضوع انتقال آب و ضرورت تسریع در اجرای این طرح را در دستور کار قرار دادم و پس از آن مستقیماً به شرکت آب خلیج فارس آمدم تا از نزدیک روند پیشرفت پروژه را پیگیری کنم.

حسن‌پور، با اشاره به گزارش ارائه شده توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، لوله‌های خط انتقال آب خلیج فارس اکنون به تصفیه خانه کرمان رسیده است و تنها عملیات نهایی شامل نصب پمپ‌ها و مخازن بین‌راهی باقی مانده که به‌زودی تکمیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: برای سرعت بیشتر در پیشرفت پروژه، از شرکت‌های بزرگ و توانمند کشور دعوت می‌کنم که وارد میدان شوند، زیرا امروز همه ما مسئول نسل آینده کرمان هستیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از استاندار، شرکت‌های مشارکت‌کننده، قرارگاه خاتم و دستگاه‌های نظارتی به دلیل همکاری و همراهی تشکر کرد و گفت: این موفقیت نتیجه پیگیری، هماهنگی و مطالبه گری مستمر بود و ما اجازه نخواهیم داد این پروژه متوقف شود.

حسن پور، افزود: اولویت من همچنان حمایت از صنایع بزرگ و پروژه‌های مؤثر بر توسعه استان کرمان است و این انتقال آب، زمینه‌ساز تثبیت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و افزایش اشتغال خواهد بود.

وی ادامه داد: جزئیات بیشتر و برنامه‌های بعدی پروژه را در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام خواهم کرد.

گفتنی است خبرگزاری مهر در ۱۲ مهرماه در گزارشی با عنوان «مهر تمام شد و آب خلیج فارس به کرمان نرسید؛ وعده‌ای که اجرا نشد»، نسبت به عدم تحقق وعده اجرای این پروژه تا پایان مهرماه گذشته انتقاد کرده بود.