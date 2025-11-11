شمخانی: آمریکا طراح بیش از ۲۰۰ جنگ و کودتا در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر سردار سهرابعلی شمخانی، معاون حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آئین رونمایی از دادنامه دادخواهی خانوادههای شهدا که با حضور وکلای حزباللهی، بسیجی و انقلابی برگزار شد، بر ضرورت افشای جنایات ایالات متحده آمریکا و رساندن پیام مظلومیت ملتهای تحت ستم به آزادگان جهان تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه در طول حدود پنجاه سال از تشکیل دولت آمریکا، این کشور بیش از ۲۰۰ جنگ و کودتا را در نقاط مختلف جهان طراحی و اجرا کرده است، گفت: بر اساس آمارهای خود آمریکاییها، در نتیجه این سیاستها نزدیک به ۱۰۰ میلیون انسان بیگناه در فتنههای ایجادشده توسط این کشور جان باختهاند؛ چه مستقیماً به دست نیروهای آمریکایی و چه از طریق گروهها و دولتهایی که با حمایت، تجهیز و هدایت آمریکا مرتکب جنایت شدهاند.
شمخانی با استناد به بیانات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، ریشه رفتار خصمانه آمریکا را در «ذات شیطانی» و تفکر سلطهگرای آن دانست و گفت: این تفکر از یونان باستان تا فلاسفه مدرن غرب مانند ماکیاولی، نیچه و نظریه تنازع بقا در داروینیسم امتداد یافته و امروز مبنای حکمرانی نظامهای استعماری غربی است.
وی گفت: فلسفه سیاسی غرب بر اصل «حقانیت قدرت» استوار است؛ به این معنا که هرکس قدرت دارد، صاحب حق تلقی میشود و عدالت، اخلاق و معنویت در برابر منافع قدرت قربانی میشوند.
معاون حقوقی سپاه با اشاره به کارنامه سیاه استعمارگران در سه قرن گذشته، افزود: کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، هلند و بلژیک صدها میلیون انسان را در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به خاک و خون کشیدند و آمریکا، بهعنوان وارث همان اندیشه استعماری، بر پایه همین تفکر شکل گرفته است. او به جنایات انگلیس در هند، فجایع جنگ جهانی اول در ایران و رفتار تحقیرآمیز غرب با ملتهای دیگر از جمله کشورهای آسیایی و آفریقایی اشاره کرد و آن را نمونهای از همان تفکر سلطهطلبانه دانست.
شمخانی همچنین گفت نظام سلطه در قالب سازمانهای بینالمللی نظیر شورای امنیت، ساختارهایی ایجاد کرده که ابزار دست قدرتهای بزرگاند.
وی با انتقاد از بیعملی این نهادها در برابر شکایت جمهوری اسلامی ایران از تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که حقوق بشر و دموکراسی در منطق غرب صرفاً پوششی برای ادامه سلطه و استثمار ملتهاست.
وی افزود: این دیدگاه که «قدرت مساوی حق است» حتی در سیاستهای داخلی و خارجی غرب نمود دارد، بهگونهای که رهبران فعلی آمریکا آشکارا این نگرش را بیان میکنند و بدون ملاحظهای از اخلاق یا حقوق ملتها، دیگران را تحقیر میکنند. به گفته شمخانی، رفتار دولت آمریکا با متحدانش در اروپا و آسیا، نمونهای روشن از همین تفکر فرعونی است.
معاون حقوقی سپاه با تأکید بر اینکه امروز آمریکا در مسیر افول قرار دارد، اظهار داشت افشای این ماهیت شیطانی و تبیین علمی و حقوقی جنایات این کشور وظیفهای جهانی است.
وی خواستار استمرار پیگیریهای حقوقی و رسانهای از سوی نهادهای انقلابی و خانوادههای شهدا برای محکومیت آمران و عاملان این جنایات شد.
شمخانی در ادامه با اشاره به نقش شبکههای رسانهای و تحریکات داخلی و خارجی گفت گروههایی سازماندهیشده تلاش کردند با ترویج خشونت و بهرهگیری از بهانههایی مانند برخورد با نیروی انتظامی، فضای جامعه را ملتهب کنند، اما بسیجیان، نیروهای امنیتی و مردم هوشیار مقابله کردند و ناجوانمردانه تعدادی از شهدای عزیز را تقدیم دفاع از امنیت کشور کردند.
وی وضعیت خشونتهای پلیس در ایالات متحده را نمونهای از برخورد دوگانه غربیها در مسائل حقوق بشر دانست و گفت بر اساس آمارهای منتشرشده، سالانه بیش از هزار و دویست نفر در آمریکا بهدست پلیس کشته میشوند که شمار قابلتوجهی از آنها متعلق به اقلیتهای سیاهپوست و همچنین زنان هستند، اما نظامهای بینالمللی در برابر این عملکرد پاسخگو نیستند.
معاون حقوقی سپاه افزود طرحهای رسانهای و شعارهایی مانند زن، زندگی، آزادی که از سوی برخی جریانها ترویج شده، به گفته او بهانهای برای ایجاد فتنه و افزایش خشونت در کشور شد؛ نتیجه این تحریکات به کشته شدن تعدادی از شهروندان بیگناه و شهدای نیروهای امنیتی انجامید که سردار شمخانی آنها را مظلوم و همچون شهدای کربلا توصیف کرد.
شمخانی با انتقاد از نحوه انعکاس وضعیت زنان در جوامع غربی گفت آمارها نشان میدهد هر ۶۴ ثانیه یک مورد تعرض گزارش میشود و روزانه صدها زن مورد آزار قرار میگیرند؛ او همچنین به مشکلاتی چون خشونت خانگی، تعرض در محیطهای آموزشی و شغلی، و میزان بالای زندانیان زن در آمریکا اشاره کرد و وضعیت این کشور را از منظر حقوق زنان بحرانی خواند.
وی افزود سازوکارهای قضائی و نظارتی در کشورهای غربی، از جمله وجود زندانهای خصوصی و عدم شفافیت در رسیدگی به جرایم، موجب شده است بسیاری از جنایات علیه زنان و اقلیتها بدون پاسخ بماند و در برخی موارد مرتکبان حتی مورد تشویق یا پاداش قرار گیرند.
شمخانی همچنین به نقش روشنفکران غربزده در ترویج الگوهای فرهنگی نامتجانس با هویت ملی اشاره کرد و هشدار داد مهندسی فرهنگی معکوس در سینما، مطبوعات و هنر میتواند ارزشها و جایگاه زن در جامعه را مخدوش کند؛ از این رو او بر لزوم تولید آثار هنری و رسانهای مبتنی بر ارزشهای انسانی و الهی تأکید کرد.
معاون حقوقی سپاه با بیان اینکه انقلاب اسلامی و ملت ایران زیر بار هژمونی آمریکا نخواهد رفت، گفت تلاشهای بیگانگان برای تحقیر و تضعیف ایران با افتخار و مقاومت تمدنی مواجه شده و ادامه داد دستاوردهای علمی و تاریخی ایران نشان میدهد این ملت با فرهنگ و هویت چند هزار ساله خود هرگز تن به سلطه نخواهد داد.
وی تأکید کرد: تداوم پیگیریهای حقوقی، تقویت تولید فرهنگی بومی و هوشمندسازی رسانهای از جمله اقدامات ضروری برای مقابله با توطئههای خارجی و داخلی است تا حقایق برای افکار عمومی داخلی و بینالمللی روشن شود و حقوق شهدا و خانوادههای آنان بهطور کامل احقاق گردد.
شمخانی در ادامه سخنان خود با اشاره به تاریخ و تمدن چند هزار ساله ایران گفت ملت ایران ملتی با پیشینهای درخشان است که چه در دوران پیش از اسلام و چه پس از آن، در عرصههای علمی، فرهنگی و تمدنی سهم بزرگی در پیشرفت بشریت داشته است.
وی افزود: بسیاری از بنیانگذاران علوم اسلامی و پایهگذاران دانشهایی همچون ریاضیات، پزشکی، نجوم و فلسفه از سرزمین ایران برخاستهاند و این افتخار ملی هیچگاه قابل انکار نیست.
معاون حقوقی سپاه با تأکید بر اینکه عزت و استقلال ملت ایران در سایه انقلاب اسلامی به دست آمده است گفت شأن ملت ایران بالاتر از آن است که در برابر قدرتهای استکباری سر خم کند و انقلاب اسلامی اجازه نخواهد داد که نظام سلطه با تحقیر ملتها مسیر خود را ادامه دهد، ریشههای قدرت شیطانی غرب و آمریکا امروز آشکار شده و نظام استکباری در سراشیبی افول قرار گرفته است.
شمخانی در ادامه با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی اظهار داشت نبرد جمهوری اسلامی با آمریکا نبرد نظامی صرف نیست بلکه تقابل در مبانی فکری، اعتقادی و حکمرانی است؛ و همین امر سبب شده است که ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا دچار فرسایش درونی شود.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضائیه افزود پیگیری حقوقی جنایات دشمنان علیه ملت ایران و شهدای جنگ ۱۲ روزه باید بهصورت جدی در داخل و مجامع بینالمللی دنبال شود.
شمخانی با یادآوری نمونههایی از آرا ناعادلانه دادگاههای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت همان کشورهایی که عاملان حملات تروریستی مانند ۱۱ سپتامبر را پرورش داده و از آنان حمایت کردهاند، امروز در اقدامی سیاسی ایران را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم میکنند، در حالی که هیچگونه مستندات واقعی و حقوقی برای چنین احکامی وجود ندارد.
وی از قوه قضائیه و قضاتی که در صدور رأی دادخواهی خانوادههای شهدای امنیت نقش داشتند تقدیر کرد و گفت این احکام میتواند پایه مستندی برای پیگیری حقوقی در سطح بینالمللی باشد.
وی در ادامه با انتقاد از کمتوجهی برخی نهادها به اجرای کامل رهنمودهای رهبری در حوزه جهاد تبیین و پیگیری حقوقی گفت لازم است دستگاهها هماهنگی بیشتری در این زمینه داشته باشند تا خون شهدا و تلاش خانوادههای آنان به ثمر بنشیند.
شمخانی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع حجاب و عفاف را از اصول بنیادین جامعه اسلامی دانست و تأکید کرد حجاب، تکلیف شرعی، قانونی و اخلاقی است نه اجبار حکومتی.
وی کشف حجاب را هم از نظر شرعی و هم سیاسی و قانونی حرام دانست و گفت رسانهها، روزنامهها و تریبونداران باید در جهت تقویت ایمان، امید و ارزشهای اخلاقی گام بردارند نه ترویج بیحجابی و ناامیدی.
وی افزود دشمن با استفاده از ابزار رسانهای خود میکوشد ارزشهای اسلامی را تضعیف کند و برخی افراد ناآگاه در داخل نیز ناخواسته در مسیر اهداف آنان حرکت میکنند.
شمخانی با تأکید بر ضرورت کار فرهنگی عمیق و مداوم در زمینه حجاب و عفاف، گفت برخوردهای سطحی نتیجهبخش نیست و باید با تولید محتوا، گفتوگو و آموزش، زمینه ارتقای معرفت دینی و اجتماعی در جامعه را فراهم کرد.
معاون حقوقی سپاه در پایان خاطرنشان کرد دشمن در پشت درهای کشور ایستاده و با تهدید و توطئه در پی ضربه زدن به ملت ایران است و همه دلسوزان انقلاب، از هر جریان و جایگاه، باید با حفظ وحدت، تقویت امید و تبیین حقیقت، در برابر این فتنهها بایستند.
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