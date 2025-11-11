۴ پروژه در شهرستان تربت حیدریه کلنگ زنی و افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فرخ‌تبار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پروژه‌های کلنگ‌زنی، شامل یک پایگاه آتش نشانی با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان و یک شهربازی مجهز با اعتبار ۳۴ میلیارد تومان است.

شهردار تربت حیدریه در خصوص احداث پایگاه امدادی آتش نشانی بیان کرد: احداث ایستگاه آتش نشانی در پارک جنگلی پیشکوه با هدف کاهش زمان رسیدن به حوادث و تأمین ایمنی غرب شهر است که با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان احداث و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به رشد و توسعه شهرها و افزایش ترافیک شهری، بر اهمیت «زمان طلایی» برای رسیدن به موقع به محل حوادث تأکید کرد و گفت: در حوزه مدیریت بحران و آتش نشانی، اقدام به ایجاد پایگاه‌های کوچک در نقاط مختلف شهر می‌کنیم تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حوادث رسیدگی کنیم.

فرخ تبار با بیان اینکه، شهر تربت‌حیدریه در غرب خود فاقد پایگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی بود، افزود: علاوه بر این، پارک جنگلی پیشکوه به دلیل استقبال گسترده میهمانان و شهروندان، نیازمند وجود یک پایگاه امدادی بود تا در صورت بروز حادثه، امکان نجات شهروندان فراهم شود. بر این اساس، طبق طرح جامع، محل احداث این ایستگاه در این نقطه جانمایی شد.

شهردار تربت حیدریه ادامه داد: این زمین با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع، پس از عملیات گودبرداری و تسطیح، آماده شده و در ۲۰۰ متر مربع از آن، ساختمان ایستگاه ساخته خواهد شد که مجهز به آشیانه برای خودروهای امداد و نجات و اطفای حریق خواهد بود.

وی افزود: پروژه‌های افتتاح شده به ارزش ۱۱ میلیارد تومان شامل ساختمان دفتر مدیریت در میدان قهرمان، کانال هدایت آب‌های سطحی، نمازخانه‌ای به مساحت ۱۲۰ متر مربع و محور سلامت به طول ۹۸۰ متر است.

فرخ‌تبار در مورد جزئیات شهربازی اظهار کرد: این پروژه با ۳۴ میلیارد تومان سرمایه اولیه در قالب قرارداد BOT با سرمایه‌گذار بخش خصوصی منعقد شده و شامل ۱۲ دستگاه بازی، کافی‌شاپ، فضاهای رفاهی و پارکینگ مجهز خواهد بود.

شهردار تربت حیدریه زمان بهره‌برداری از این شهربازی را بهار ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: سرمایه‌گذار به مدت ۲۳ سال مسئول بهره‌برداری و نگهداری خواهد بود و بعد از آن با به‌روزرسانی شهربازی، آن را در اختیار شهرداری خواهد گذاشت.

وی همچنین از احداث محور سبز به طول پنج کیلومتر خبر داد و گفت: این محور از تقاطع جاده گناباد آغاز و تا پل آبشار ادامه می‌یابد و چرخه کمربندی غرب شهر را تکمیل می‌کند.

فرخ تبار تأکید کرد: تمامی این اقدامات بر اساس نقشه مصوب منطقه پیشگو انجام شده و جانمایی و کاربری تمام پروژه‌ها مطابق با مصوبات است.