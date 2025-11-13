باخدا: حریق در شعبه بانک سیدی مشهد منجر به مصدومیت ۲ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: حریق در آ شپزخانه یک شعبه بانک در سیدی به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد افزود: بلافاصله آتشنشانان ایستگاه ۵۲ به محل حادثه اعزام شدند و با آتشسوزی مواجه شدند.
وی افزود: در این حادثه دو نفر از پرسنل با سوختگی در ناحیه دست و صورت مواجه شدند که پس از ارائه کمکهای اولیه توسط آتشنشانان، به بیمارستان منتقل شدند.
باخدا خاطرنشان کرد: آتشنشانان پس از اطفای حریق، عملیات تهویه دود و ایمنسازی کامل محل را انجام دادند.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد گفت: بررسی دقیق علت حادثه و میزان خسارات وارده ادامه دارد.
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