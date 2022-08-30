به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخ تبار صبح سه شنبه در آئین بهره برداری از دو پروژه مهم این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان پروژه عمرانی توسط شهرداری در حال احداث است که در آخرین روز هفته دولت برخی از این پروژه‌ها با اعتبار ۹ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

شهردار تربت حیدریه افزود: مجموعه دوچرخه سواری بانوان با هزینه‌ای باِلغ بر ۴۰۰ میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گفت.

وی گفت: پروژه طرح هندسی و بهسازی میدان بسیج با ا جرای روکش آسفالت به ۶ هزار متر مربع که هزینه روکش آسفالت خیابان ۴ میلیارد ریال، محوطه سازی داخلی ۱۸ میلیارد ریال و ابنیه فنی و آبنما ۴ میلیارد هزینه شده است و هچنین اجرای کف سازی، محوطه سازی و فضای سبز اصلی میدان به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع و اجرای مناسب سازی دسترسی پیاده روها ویژه مسیرها ۱۶۰۰ مترمربع است.

فرخ تبار هزینه آسفالت بلوار باهنر را ۶۰ میلیارد ریال، جدول گذاری بلوار باهنر را ۲۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت میدان دژبان را بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و ابنیه فنی و آبنما را ۲ میلیارد ریال که شامل اجرای طرح هندسی تقاطع دژبان، با اجرای ۶ هزار طول جدول گذاری و ابنیه فنی و اجرای ۴ هزار متر مربع و زیر سازی روکش آسفالت عنوان کرد.

شهردار تربت حیدریه اجرای محوطه سازی و جدول سازی در میدان آزادگان با هزینه ۸ میلیارد و۴۰۰ میلیون ریال و اجرای جدول گذاری، اجرای روکش آسفالت و اجرای مناسب سازی و پیاده رو را در خیابان ولیعصر را با هزینه ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی گفت: راه اندازی لاین دوچرخه سواری در بلوار ولی عصر عجل الله و پارک روستای فرزق بعنوان طرح‌های افتتاحی است و در حال حاضر اصلاح هندسی میدان بسیج، میدان ازادگان، میدان دژبان و آسفالت لاین جنوبی بولوار شهید مدرس توسط پرسنل شهرداری بصورت دو شیفت انجام می‌شود.

فرخ تبار تصریح کرد: سعی کردیم در تمامی پروژه‌ها از مصالح استاندارد و با قوام و کیفیت بالا استفاده شود، لذا هم به کیفیت و هم به سرعت انجام پروژه‌ها افزوده شده است.