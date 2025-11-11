به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ویژه تشییع شهدای گمنام با بیان اینکه عزت و استقلال انقلاب اسلامی ایران به دلیل ایثار و جان نثاری شهداست اظهار کرد: شهدایی که از سال ۴۲ با آغاز حرکت بنیانگذار جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند تا شهدای دوران انقلاب و دفاع مقدس و شهدای امنیت و همچنین شهدای جنگ ۱۲ روزه، همه این پیام را دارد که ملت ما جان می‌دهد ولی اجازه نمی‌دهد که عزت و استقلال ایران عزیز مورد خدشه قرار گیرد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، مقرر شده ۳۰۰ شهید خوشنام در کل کشور تشییع و خاکسپاری شوند که سهم استان بوشهر، سه شهید برای میزبانی و خاکسپاری و سه شهید دیگر نیز، استقبال در استان بوشهر انجام می‌شود و خاکسپاری این عزیزان در استان دیگر است.

جهانیان تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، همه شهرستان‌های استان از حضور شهدا بهره‌مند خواهند شد و از ۲۸ آبان تا سوم آذر، در همه شهرستان‌های استان شاهد حضور هم استانی‌های عزیز در آئین‌های استقبال و تشییع خواهیم بود و روز سوم آذر نیز مراسم اصلی در مرکز استان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: ۲ شهرستان دیر و دشتی که مفتخر به خاکسپاری شهدای والامقام هستند، تا قبل از برنامه، یادمان‌ها را به حداکثر آماده سازی برسانند.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم تکریم یاد و نام شهدای والامقام یادآور شد: علاوه بر تکریم شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز وظیفه همگانی به ویژه دستگاه‌های عضو جلسه است.

جهانیان گفت: ارتباط بین نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا نسل جدید با تأثیرگذاری رشادت شهدا و ایثارگران در ایجاد امنیت و آرامش آشنا شوند.

در پایان تصمیماتی برای برگزاری مطلوب برنامه‌ها اتخاذ شد.