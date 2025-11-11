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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

کنتورهای هوشمند تا سال آینده به یک میلیون کنتور می‌رسد

کنتورهای هوشمند تا سال آینده به یک میلیون کنتور می‌رسد

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه ۱۰۰۰ کیلومتر از شبکه تهران بازسازی خواهد شد، گفت: تا سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند به یک میلیون خواهد رسید که اولویت با مشترکین پرمصرف است.

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه ۱۰۰۰ کیلومتر از شبکه تهران بازسازی خواهد شد، گفت: تا سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند به یک میلیون خواهد رسید که اولویت با مشترکین پرمصرف است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان مصرف برق تهران به ۳۳۰۰ مگاوات رسیده و نسبت به تابستان ۴۰ کاهش یافته است، که این کاهش مصرف مربوط به وسایل سرمایشی است، در تهران ۲.۵ میلیون کولر آبی و یک میلیون و ۸۰۰ کولر گازی داریم، و یکی از اهداف مدیریت مصرف این است که این کولرها با کولرهای کم مصرف جایگزین شوند.
وی افزود: ۱۸۰ اقدام مدیریت مصرف در دستور کار داریم که از جمله آنها هوشمندسازی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی سیستم و اطلاع رسانی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه ۱۰۰۰ کیلومتر از شبکه تهران بازسازی خواهد شد، گفت: تا سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند به یک میلیون خواهد رسید که اولویت با مشترکین پرمصرف است.

وی میزان اعمال محدودیت در دوره گرم امسال را ۲ درصد و رقم صرفه‌جویی را ۵ درصد اعلام کرد.

کد مطلب 6652642

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