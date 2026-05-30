صرفه جویی ۵۰۰ مگاواتی با اجرای پویش ۲۵ درجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کامبیز ناظریان در گفتوگویی با اشاره به آغاز روزهای گرم سال اظهار کرد: با افزایش استفاده از سامانههای سرمایشی، بخش قابل توجهی از بار شبکه برق افزایش پیدا میکند؛ بهگونهای که پیشبینی میشود ۴۰ تا ۴۵ درصد بار اضافه شبکه برق تهران و کشور در تابستان مربوط به تجهیزات سرمایشی باشد.
وی افزود: این رقم در شهر تهران حدود ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات است که عدد قابل توجهی محسوب میشود و فرصتهای خوبی برای صرفهجویی و مدیریت مصرف ایجاد میکند. کنترل و مدیریت مصرف در این بخش میتواند به پایداری شبکه برق کمک زیادی کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به پویش «۲۵ درجه» گفت: در حوزه سامانههای سرمایشی فرصتهای زیادی برای صرفهجویی وجود دارد و شهروندان میتوانند با تنظیم دمای محیط و استفاده صحیح از وسایل سرمایشی، نقش مؤثری در کاهش مصرف برق داشته باشند.
ناظریان ادامه داد: در کولرهای آبی، استفاده از دور کند میتواند تا ۴۰ درصد صرفهجویی ایجاد کند و در کولرهای گازی نیز به ازای هر یک درجه افزایش دمای تنظیمی، حدود ۵ درصد صرفهجویی در مصرف برق حاصل میشود.
وی تصریح کرد: اگر این طرح بهطور کامل اجرا شود، امکان صرفهجویی حدود ۵۰۰ مگاوات برق فراهم خواهد شد که معادل مصرف برق یک شهر دو میلیون نفری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: در تابستان به ازای هر یک درجه افزایش دما در شهر تهران، بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات بار به شبکه اضافه میشود و این میزان در سطح کشور به حدود ۲ هزار مگاوات میرسد؛ بنابراین تنظیم دمای محیط و مدیریت مصرف، فرصت بسیار مهمی برای کمک به پایداری شبکه برق است
