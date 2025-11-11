به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانهها از اجرای طرح نظارتی ویژه درج قیمت کالا و نصب نرخنامه در این استان خبر داد و افزود: این طرح نظارتی از ۲۴ آبانماه جاری به مدت ۱۲ روز، تا ششم آذرماه، در سراسر استان اجرا خواهد شد.
وی هدف از اجرای این طرح را نهادینه کردن درج قیمت واقعی در مبادی تولید و نصب برچسب قیمت و نرخنامه در مبادی عرضه عنوان کرد و گفت: شفافیت بازار، کاهش تخلفات اقتصادی و جلوگیری از اجحاف در حق مصرفکنندگان از اهداف اصلی این اقدام است.
پارسا بیان کرد: از هم استانیهای خواستاریم در اجرای موفق این طرح همکاری داشته و تخلفات را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا در اولین فرصت مورد رسیدگی قرار گیرد.
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