خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: توجه به مسائل معیشتی مردم باید در دستور کار مسئولان باشد. مسئله‌ای از دیرباز مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و همواره به رفع دغدغه‌های مردم به ویژه در امر بازار و معیشت تاکید می‌کنند.

رهبری ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران، «معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و بر اقدامات جدی‌تر برای «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها تاکید کردند.

با وجود این تأکیدات افزایش برخی کالاها که بعضاً جزو اقلام اساسی به شمار می‌روند، گلایه‌های شهروندان را به دنبال داشته و خواستار رسیدگی جدی به شرایط بازار هستند.

ضعف نظارت‌ها

برخی شهروندان معتقدند افزایش کالاهایی مانند برنج، باعث شده تا بسیاری از کسبه‌ها از فروش کالا امتناع کنند چراکه برای جهشی دیگر در قیمت‌ها به انتظار نشسته‌اند.

تحلیل‌های میدانی از بازارهای بیرجند نشان می‌دهد گرانی کالاها کسب و کار فروشنده‌ها را هم بی رونق کرده است. نبود نظارت مؤثر و مستمر، عاملی شده تا برخی فروشندگان و عرضه‌کنندگان با خیال آسوده به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها اقدام کنند.

اظهارات تازه عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی درباره علل گرانی در بازار بیرجند مصداق عینی یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود نظارت مؤثر و رقابت ناسالم بین برخی اصناف، باعث شده تا شهروندان بیرجندی هزینه افزایش قیمت‌ها را پرداخت کنند.

این مقام مسئول پنجم آبان ماه جاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گرانی بی شک از واسطه‌ها و از نبود نظارت شروع می‌شود، افزود: بازاری با بازاری لج می‌کند تا دیگری را زمین بزند، و هزینه‌اش را مردم می‌پردازند.

سودای پرسود گرانفروشی

یکی از شهروندان بیرجندی در گفتگو با مهر با گلایه از وضعیت بازار بیان کرد: وقتی تورم زیاد است، قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند و کنترل بازار سخت می‌شود.

زهرا بیدختی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بازرسی‌ها معمولاً همیشگی نیست و فقط در مناسبت‌های خاص انجام می‌شود، افزود: باید جریمه‌ها آنقدر سنگین باشد که کسی جرأت گران‌فروشی نداشته باشد.

وی خواستار برخورد جدی با متخلفان شد و گفت: مسیر ارتباط با مسئولان باید آسان شود به گونه‌ای که مردم بتوانند با یک برنامه ساده در موبایل، گران‌فروشی را گزارش دهند.

این شهروند بیرجندی بیان کرد: هر هفته که برای خرید به بازار مراجعه می‌کنم، با قیمت‌های جدید نه تنها در کالاهای اساسی بلکه در پوشاک، لوازم‌التحریر و غیره مواجه می‌شوم، نظارت‌ها بر بازار ضعیف است و باید علت این شرایط برای مردم شفاف سازی شود.

یکی دیگر از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر کالاهای اساسی، میوه‌ها هم از قیمت بالایی برخوردار هستند، گفت: میوه‌هایی مانند موز و گلابی مرغوب هر کیلو حدود ۱۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

زهرا امیدیان با بیان اینکه قیمت‌ها در دوشنبه‌بازار و یا جمعه‌بازار مناسب‌تر است، ادامه داد: برنج هم به عنوان غذای اصلی مردم افزایش داشته و بسته به کیفیت و نوع از یک میلیون و ۶۰۰ تا سه میلیون تومان به فروش می‌رسد.

وی خواستار نظارت‌های جدی تر بر بازار شد و گفت: متأسفانه گاهی با کمبود برخی کالاهای اساسی مثل یک برند خاص کالا مواجه می‌شویم که نظارت دقیق‌تر و تأمین به موقع این کالاها می‌تواند تا حدی از این مشکلات بکاهد.

وی گفت: استاندار خراسان جنوبی در میدان حضور دارد و بازدیدهای سرزده از بازار را شاهد هستیم حضور وی در میان مردم را می بینم لازم است این روحیه بین سایر مدیران هم تسری یابد تا در کف میدان مشکلات مردم را لمس کنند.

امیدیان با گلایه از حذف پروتئین از سبد غذایی بسیاری از خانوارها گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز بالای ۶۰۰ هزار تومان و مرغ ۱۱۸ هزار تومان است و در چنین شرایطی، گوشت تقریباً از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف شده است.

حقوق ثابت اما قیمت‌ها افزایشی است

مهدی رضایی که پدر چهار فرزند است، با بیان اینکه زندگی برای قشر متوسط و کم‌درآمد بسیار سخت شده، اظهار داشت: این روزها حتی خریدهای ساده روزانه هم به یک معضل تبدیل شده چراکه قیمت میوه به حدی رسیده که بسیاری از خانواده‌ها فقط در مناسبت‌های خاص توان خرید میوه دارند.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ به مرز ۱۲۰ هزار تومان رسیده و گوشت قرمز که دیگر تبدیل به کالایی لوکس شده است، افزود: هر ماه که می‌گذرد، قدرت خریدمان کمتر می‌شود، این در حالی است که حقوق ثابت مانده اما قیمت‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است.

رضایی با بیان اینکه هر کیلو سیب‌زمینی و پیاز حدود ۴۰ هزار تومان است، این در حالی است که این مواد، پای ثابت غذای هر خانواده‌ای محسوب می‌شود، گفت: باید نظارت‌ها افزایش یابد تا برخی افراد جرئت نداشته باشند از التهاب بازار سوءاستفاده کنند.

وی گفت: در رسانه‌ها اعلام شده خراسان جنوبی کمترین نرخ تورم را نسبت به دیگر استان‌ها دارد این قابل تقدیر است اما در مجموع روند افزایشی قیمت‌ها برای مردم مشکلات معیشتی ایجاد کرده است.

افزایش قیمت برنج در پی تعلل در ترخیص محموله‌های گمرکی

رئیس اتحادیه خواربارفروشان بیرجند، از افزایش قابل توجه قیمت برنج در بازار خبر داد و گفت: محصولات برنج وارداتی در گمرک بلاتکلیف مانده و هنوز آزاد نشده است.

شریف با اعلام آخرین نرخ‌های بازار اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج پاکستانی بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، برنج هندی ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان و برنج ایرانی تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نوسان است.

قیمت کارشناسی میوه‌ها

رئیس اتحادیه میوه و تره بار بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قیمت میوه‌ها در بازار گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم خیار سبز تا سقف ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

مفاخر با بیان اینکه هر کیلو پیاز زرد و سفید تا سقف ۲۰ هزار تومان است، افزود: همچنین سیب زمینی شیراز و سیب زمینی همدان تا سقف ۳۴ هزار تومان و کدو خورشتی تا سقف ۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی قیمت هر کیلوگرم لوبیا سبز را تا سقف ۱۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: هر کیلو نارنگی واکسی تا سقف ۱۲۰ هزار تومان و هر کیلو نارنگی برگی تا سقف ۹۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

مفاخر بیان کرد: نصب اتیکت قیمت الزامی است، فروش بارهایی که در نرخ‌نامه قید نشده فقط با هماهنگی اتحادیه و ارائه فاکتور معتبر مجاز است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار بیرجند قیمت کارشناسی عمده فروشی هر کیلوگرم هندوانه را ۳۳ هزار تومان و هلو انجیری تا سقف ۱۵۰ هزار تومان و هلو را تا سقف ۱۳۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: همچنین سقف هر کیلوگرم گوجه فرنگی ۴۲ هزار تومان و سیر ۲۴۵ هزار تومان است.

عرضه مرغ پایین‌تر از نرخ مصوب در استان

محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در بازدید سرزده از بازار بیرجند بیان کرد: مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و محموله جدید برنج پاکستانی وارد استان شده که از هفته آینده تأمین می‌شود.

وی با اشاره به سه اصل «تأمین مناسب، توزیع صحیح و نظارت قاطع» به عنوان پایه‌های مدیریت بازار، گفت: این شرایط مطلوب باعث کاهش نظارت‌ها نمی‌شود و اجازه نمی‌دهیم مردم نگران قیمت‌ها شوند.

هاشمی ادامه داد: استان خراسان جنوبی در سه ماه گذشته پایین‌ترین نرخ تورم کشور را داشته که کمتر از ۳۲ درصد و پایین‌تر از میانگین کشوری (حدود ۳۹ درصد) است.

به گفته استاندار خراسان جنوبی، قیمت مرغ در این استان ۱۱۸ تا ۱۲۴ هزار تومان است که پایین‌تر از قیمت مصوب ۱۳۵ هزار تومانی است.

هیچ گونه اغماضی با متخلفان نداریم

محمدجعفر عبدالهی رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی هم با اشاره به ضرورت نظارت‌ها بر بازار، بیان کرد: نظارت مستمر و تعامل میان مردم، اصناف و دستگاه‌های اجرایی لازمه ایجاد ثبات و عدالت اقتصادی است.

وی با تأکید بر اینکه باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب از جمله میدان بار متمرکز و شبکه توزیع منسجم، زمینه حذف واسطه‌ها و خرید مستقیم کالا برای مردم فراهم شود، افزود: دادگستری استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، اجرای دقیق مصوبات تنظیم بازار را دنبال می‌کند و در برخورد با تخلفاتی که به معیشت مردم آسیب می‌زند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

۱۳ هزار نظارت بر بازار

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم گفت: از ابتدای سال تاکنون پنج طرح نظارتی توسط اداره کل صمت استان اجرا شده که سه طرح آن به‌صورت استانی و بنا به ضرورت‌های محلی طراحی و اجرا شده است.

علی تهوری با بیان اینکه در کنار کالاهای اساسی، آرد و نان که مطالبه جدی مردم است، به‌صورت مستمر در سه نوبت صبح، ظهر و شب توسط بازرسان ما رصد می‌شود، افزود: به‌طور روزانه قیمت‌گیری ۱۶۳ قلم کالا در سطح استان انجام و اطلاعات آن در سامانه ۱۲۴ بارگذاری می‌شود.

وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار و ۹۷۵ مورد بازرسی در استان انجام شده که منجر به تشکیل ۸۲۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۷۴ میلیارد ریال شده است.

به نظر می‌رسد برقراری انضباط در بازار نیازمند عزمی جدی تر برای تقویت نهاد ناظر، تجدید نظر در سازوکارهای نظارتی و برخورد قاطع با متخلفان است.