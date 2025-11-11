نفیسی: هرمزگان آماده استقبال از شهدای گمنام ۸ سال دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی قائم مقام استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تشییع و تدفین شهدای گمنام در استان هرمزگان با تبیین جایگاه والای فرهنگ شهادت در پایداری ملت ایران، گفت: فرهنگ شهادت، فرهنگی زنده و پویا است که بر مبنای عشق، حضور و ایستادگی شکل گرفته و عامل اصلی عزت و اقتدار ملت ایران در برابر تهدیدها و تحقیرهای تاریخی بوده است.



نفیسی با اشاره به پیوستگی تاریخی فرهنگ ایران و آموزه‌های اهل بیت (ع) اظهار کرد: هویت ایرانی بر دو پایه استوار است، یکی فرهنگ حب اهل بیت (ع) که در قالب تشیع جلوه‌گر شده و دیگری فرهنگ ایرانی که در طول تاریخ با معنویت، ادب و ولایت در هم آمیخته است همین دو عنصر خاستگاه تصوف و روح وحدت در جامعه ایرانی بوده‌اند.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به حوادث اخیر منطقه، افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر کشور با سه عنصر حیاتی از خطر عبور کرد: رهبری حکیمانه، توان دفاعی و موشکی و وحدت و انسجام مردم. حفظ این سه‌ضلعی نیازمند مراقبت، درک درست از شرایط و پرهیز از هر عاملی است که موجب شکاف در جامعه می‌شود.



نفیسی در بخش اجرایی سخنان خود تأکید کرد: فرمانداران شهرستان‌هایی که میزبان شهدای گمنام هستند باید ریاست ستادهای محلی را برعهده گرفته و جلسات کمیته‌های اجرایی را با حضور تمامی دستگاه‌های ذیربط برگزار کنند. همچنین لازم است چهره‌های معتمد، فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان نیز در برنامه‌ریزی‌ها مشارکت فعال داشته باشند.



وی با تأکید بر نقش نهادهای مردمی، هنری و فرهنگی در تقویت فضای عمومی مراسم گفت: می‌توان با حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هلال احمر، سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌های فرهنگی، جلوه‌ای تازه و مردمی از این آئین را رقم زد. صدا و سیما و رسانه‌ها نیز لازم است با تولید برنامه‌های پیشینی و گفتگوهای فرهنگی، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شوند.



نفیسی در پایان خواستار اجرای طرح‌های خلاقانه در این مناسبت شد و گفت: مراسم تشییع شهدای گمنام باید از قالب‌های تکراری خارج شود و با طرح‌های نوآورانه، پیام فرهنگ مقاومت و شهادت را به نسل جوان منتقل کند. این آئین فرصتی است تا فرهنگ زندگی، حضور و عزت ملی را بار دیگر در جامعه احیا کنیم.