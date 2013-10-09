یادگار هشت سال دفاع مقدس به قافله شهدا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله رجبی جانباز 50 درصد و ایثارگر سال های دفاع مقدس پس از هفته ها بستری در منزل و تحمل مشقت های جانبازی به سوی معبود پر کشید.

این جانباز جنگ تحمیلی بارها جهت مداوا و درمان در مراکز درمانی و بیمارستان بقیه الله تهران بستری بود که پس از تحمل 27 سال رنج جانبازی به ندای بزرگ جانباز کربلا لبیک گفت و به قافله شهدا پیوست.

وی از اوایل جنگ تحمیلی و از سال 62 در جبهه ها حضور داشت و در سال 65 بر اثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیه پا مجروح و به درجه جانبازی نایل شد.

ذبیح الله رجبی همرزم سرداران شهید عزیزالله قطبی، پرویز مراخانی، سردار شاپور برزگر و قنبر ابراهیمی درعملیات و الفجر4 بود.

پیکر پاک این شهید صبح امروز با حضور گسترده مردم خلخال تشیع شد.