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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

ممانی از دور رقابت‌های موی تای حذف شد

ممانی از دور رقابت‌های موی تای حذف شد

ملی پوش موی تای کشورمان با شکست مقابل حریف اماراتی خود از دور بازی‌های کشورهای اسلامی حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ۱۳ امروز (به‌وقت محلی) در رینگ رو باز پروماند مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.

فاطمه ممانی، اولین ورزشکار بانوی ما در این رشته بود که در وزن ۵۵- کیلوگرم پا به‌روی رینگ گذاشت و با باند قرمز مقابل زینب بوهمادا از امارات قرار گرفت.

ممانی راند اول این مبارزه را با نتیجه ۹ بر ۱۰ به حریف اماراتی واگذار کرد.

در راند دوم ممانی بار دیگر نتیجه را ۹ بر ۱۰ به حریف اماراتی باخت.

ممانی در راند سوم به‌رغم تلاش برای جبران نتیجه، ۹ بر ۱۰ مغلوب شد تا در مجموع با نتیجه ۲۷ بر ۳۰ مبارزه را واگذار کرده و از دور مسابقات حذف شود.

کد مطلب 6652719
بهنام روان پاک

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