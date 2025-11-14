تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران فینالیست آسیا و اقیانوسیه نشد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه امروز (جمعه ۲۳ آبان) با برگزاری دیدارهای نیمه نهایی بخش مردان در تایلند پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات، تیم ملی ایران به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ۶۵ به ۵۵ متحمل شکست شد. بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال مردان ایران از صعود به فینال بازماند و باید برای کسب مدال برنز در مرحله رده بندی به رقابت بپردازند. کره جنوبی حریف ایران در این مرحله است.

تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله گروهی رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه مقابل استرالیا و ژاپن شکست خورد اما در مصاف با چین، کره جنوبی و تایلند پیروز شد و به مرحله حذفی رسید. در این مرحله ملی پوشان ایران مقابل چین پیروز شدند و به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

دیدار برابر کره جنوبی در مرحله رده بندی رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه روز شنبه برگزار خواهد شد. بسکتبال با ویلچر ایران در مرحله گروهی موفق به شکست این تیم شد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران با ترکیب محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی و وحید سعادت پور در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه شرکت کرده است. بهروز سلطانی سرمربی این تیم است. عادل طرفی (مربی)، فرزاد یزدانی (مربی بدنساز) و جعفر محمدپور (سرپرست) دیگر اعضای کادر فنی هستند.

در بخش زنان مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه نیز تیم ملی ایران در مرحله گروهی رقابت های قهرمانی آسیا برابرفیلیپین، لائوس و هند پیروز شد و نتیجه رقابت با کامبوج را واگذار کرد و موفق به صعود به مرحله حذفی شد. در این مرحله زنان بسکتبال با ویلچر ایران برابر تایلند شکست خورند و از صعود به نیمه نهایی بازماندند اما سهمیه حضور در بازی های پاراآسیایی را کسب کردند.

رقیه امیری، مهدیه روحانی، نجمه صفایی دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران را در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تشکیل می دهند. آزاده سادات معینی (سرمربی) همراه با مهسا همتی (مربی) و غلامرضا نامی (مشاور فنی) و حسن نایبی (سرپرست) اعضای کادر فنی این تیم را تشکیل می دهند.