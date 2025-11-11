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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

سقوط هواپیمای نظامی ترکیه+ فیلم

سقوط هواپیمای نظامی ترکیه+ فیلم

یک فروند هواپیمای نظامی ترکیه نزدیک مرز میان جمهوری آذربایجان و گرجستان سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «ایمدی» ( Imedi) گرجستان گزارش داد: براساس اطلاعات اولیه یک فروند هواپیمای نظامی ترکیه در نزدیکی مرز میان (جمهوری) آذربایجان و گرجستان سقوط کرده است.

این شبکه تلویزیونی اضافه کرد که در حال حاضر در حال دریافت تصاویری از محل حادثه بوده و در حال بررسی جزئیات بیشتر این حادثه است.

تعداد دقیق قربانیان و علل فاجعه در حال تعیین است.

وزارت دفاع ترکیه در این خصوص اعلام کرد که یک هواپیمای باری نظامی C-130 ترکیه که از جمهوری آذربایجان در حال حرکت بود، در گرجستان سقوط کرده است.

این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: عملیات جستجو و نجات با هماهنگی مقامات گرجستان آغاز شده است.

تلویزیون گرجستان تصاویری از سقوط هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان را منتشر کرد.

کد مطلب 6652787

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      پس چرا در گرجستان چرا از آسمان ارمنستان رد نشده حتما افراد بیشتراست شاید هم فرماندهان ارشد واطلاعاتی باشد

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