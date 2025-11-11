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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

فراهانی هم از رقابت‌های موی‌تای حذف شد

فراهانی هم از رقابت‌های موی‌تای حذف شد

ملی پوش موی تای ایران نتوانست به موفقیتی دست پیدا کند و از دوره رقابت های این رشته در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ۱۳ امروز (به‌وقت محلی) در رینگ رو باز "پروماند" مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.

حسین فراهانی به‌عنوان سومین نماینده ایران، در وزن در وزن ۷۵- کیلوگرم پا به‌روی رینگ گذاشت و با باند آبی مقابل یوسف آسوییک از مراکش قرار گرفت.

فراهانی در راند اول این مبارزه با نتیجه ۹ بر ۱۰ نتیجه را به حریف مراکشی، که از او بلند قامت‌تر بود، واگذار کرد. در راند دوم فراهانی بار دیگر نتیجه را ۹ بر ۱۰ به حریف مراکشی باخت.

فراهانی که در راند سوم کمی از لحاظ بدنی کم آورده بود بار دیگر ۹ بر ۱۰ مغلوب شد تا در مجموع با نتیجه ۲۷ بر ۳۰ مبارزه را واگذار کرده و از دور مسابقات حذف شود.

کد مطلب 6652856

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