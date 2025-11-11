به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ۱۳ امروز (به‌وقت محلی) در رینگ رو باز "پروماند" مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.

حسین فراهانی به‌عنوان سومین نماینده ایران، در وزن در وزن ۷۵- کیلوگرم پا به‌روی رینگ گذاشت و با باند آبی مقابل یوسف آسوییک از مراکش قرار گرفت.

فراهانی در راند اول این مبارزه با نتیجه ۹ بر ۱۰ نتیجه را به حریف مراکشی، که از او بلند قامت‌تر بود، واگذار کرد. در راند دوم فراهانی بار دیگر نتیجه را ۹ بر ۱۰ به حریف مراکشی باخت.

فراهانی که در راند سوم کمی از لحاظ بدنی کم آورده بود بار دیگر ۹ بر ۱۰ مغلوب شد تا در مجموع با نتیجه ۲۷ بر ۳۰ مبارزه را واگذار کرده و از دور مسابقات حذف شود.