پایان کار دختران دو اتلون ایران در ریاض

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هفتمین روز رسمی بازی های کشورهای اسلامی در ریاض، ورزشکاران دختر کشورمان در دو اتلون به مصاف حریفان خود رفتند.

ریحانه خاتونی، حدیث نصر آزادانی و فائزه عابدینی‌نژاد نمایندگان ایران در این بخش بودند که سند اسپورت پارک ریاض با حریفان شان رقابت کردند.

در بخش نخست رقابت‌ها و طی دویدن ۵ کیلومتر، حدیث نصر آزادانی در رتبه ششم ایستاد، فائزه عابدینی هفتم شد و ریحانه خاتونی هم رده نهم را در اختیار گرفت. در ادامه ورزشکاران وارد بخش دوچرخه‌سواری شدند و پس از رکاب‌زدن ۲۰ کیلومتر، حدیث نصر آزادانی در جایگاه پنجم ایستاد. فائزه عابدینی هفتم شد و ریحانه خاتونی هم جایگاه هشتم را از آن خود کرد.

در بخش پایانی مسابقه و دویدن پایانی ۲.۵ کیلومتر، این سه نماینده ایران به ترتیب در رده‌های ششم، هفتم و هشتم به خط پایان رسیدند.

در این رقابت‌ها ورزشکارانی از ترکیه، ازبکستان و مراکش مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.