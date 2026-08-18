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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

ساری رکورددار جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در مازندران شد

ساری رکورددار جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در مازندران شد

ساری - مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: شهرستان ساری با جوجه‌ریزی یک میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه مرغ گوشتی در ۹۱ واحد تولیدی، از ابتدای مردادماه تاکنون در جایگاه نخست جوجه‌ریزی استان قرار گرفت.

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی این شهرستان، اظهار کرد: از ابتدای مردادماه تاکنون ۹۱ واحد مرغداری ساری اقدام به جوجه‌ریزی کرده‌اند که مجموع آن به یک میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه رسیده است.

وی افزود: این میزان معادل ۱۲.۳۳ درصد از کل جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در استان مازندران است و ساری را در رتبه نخست شهرستان‌های استان قرار داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، این میزان تولید را نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه شهرستان در صنعت طیور دانست و گفت: فعالیت مستمر واحدهای مرغ گوشتی ساری نقش مهمی در تأمین گوشت مرغ و استمرار زنجیره تولید در استان دارد.

علوی با تأکید بر ضرورت استمرار تولید در واحدهای مرغداری، خاطرنشان کرد: نظارت بر فرآیند جوجه‌ریزی، رعایت الزامات فنی و بهداشتی و پایش مستمر واحدهای تولیدی از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به تأمین پایدار محصولات پروتئینی است.

وی ادامه داد: ساری به دلیل برخورداری از ظرفیت گسترده در بخش طیور، یکی از مراکز مهم تولید مرغ گوشتی در مازندران به شمار می‌رود و تداوم فعالیت واحدهای این شهرستان می‌تواند در حفظ ثبات تولید و پاسخگویی به نیاز بازار مؤثر باشد.

کد مطلب 6920657

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