سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی این شهرستان، اظهار کرد: از ابتدای مردادماه تاکنون ۹۱ واحد مرغداری ساری اقدام به جوجه‌ریزی کرده‌اند که مجموع آن به یک میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه رسیده است.

وی افزود: این میزان معادل ۱۲.۳۳ درصد از کل جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در استان مازندران است و ساری را در رتبه نخست شهرستان‌های استان قرار داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، این میزان تولید را نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه شهرستان در صنعت طیور دانست و گفت: فعالیت مستمر واحدهای مرغ گوشتی ساری نقش مهمی در تأمین گوشت مرغ و استمرار زنجیره تولید در استان دارد.

علوی با تأکید بر ضرورت استمرار تولید در واحدهای مرغداری، خاطرنشان کرد: نظارت بر فرآیند جوجه‌ریزی، رعایت الزامات فنی و بهداشتی و پایش مستمر واحدهای تولیدی از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به تأمین پایدار محصولات پروتئینی است.

وی ادامه داد: ساری به دلیل برخورداری از ظرفیت گسترده در بخش طیور، یکی از مراکز مهم تولید مرغ گوشتی در مازندران به شمار می‌رود و تداوم فعالیت واحدهای این شهرستان می‌تواند در حفظ ثبات تولید و پاسخگویی به نیاز بازار مؤثر باشد.