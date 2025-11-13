صعود بسکتبال با ویلچر آقایان به نیمه نهایی آسیا-اقیانوسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا-اقیانوسیه در تایلند، ظهر امروز پنج‌شنبه بین تیم ملی مردان ایران و چین برگزار شد.

تیم بسکتبال با ویلچر ایران در جدال با حریف به پیروزی ۶۹ بر ۳۵ دست یافت و جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب کرد. امتیازآورترین بازیکن امروز مهدی عباسی بود که ۲۰ امتیاز کسب کرد.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ایران در مرحله گروهی نیز موفق به کسب برتری مقابل چین شده بود.

دیدارهای نیمه نهایی این دوره از رقابت‌ها فردا (جمعه) برگزار می‌شود.

تیم‌های فینالیست جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را کسب می‌کنند. تیم‌های سوم و چهارم نیز علاوه بر رقابت در دیدار رده‌بندی، باید در یک تورنمنت شانس مجدد همچنان برای کسب سهمیه جهانی تلاش کنند.